Kako pohitriti star(ejš)i prenosnik?

Večina nas uporablja že vsaj nekaj stare prenosnike (ali pa stacionarne osebne računalnike), ki jim ob vseh teh vedno obsežnejših programih in ogromnih datotekah (denimo video) začne kmalu zmanjkovati sape. A če smo imeli srečo in kupili dober prenosnik, ki se ga da nadgraditi, lahko že z manjšim finančnim vložkom poskrbimo, da bo naš stari dobri računalnik zaživel novo življenje. V članku bom opisal, kako sem se lotil menjave diska in pomnilnika ter zamenjave optične enote z dodatnim diskom. A brez skrbi, ni težko, potreboval sem le manjši križni izvijač, zelo prav pa je prišla tudi pločevink...