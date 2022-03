Običajno se takrat počutimo razrvane in čustvene ne glede na to, kdo se je odločil za razhod. Toda po vseh teh čustvih vam lahko opustitev preteklosti pomaga rasti, stopiti v stik s seboj in celo odpreti svoje srce za novo ljubezen. Priznajte si svoja čustva Dovolite si čas za to, da predelate vse občutke, povezane s preteklostjo. Poskusite prepoznati svoja čustva, ko se pojavijo, tako da pišete dnevnik ali preprosto poveste, kako se počutite na glas. Lahko jočete, kričite, ta občutek ne bo večen, a pomembno je, da sprejmete svoja čustva brez obsojanja, da se lahko na zdrav način potem tudi ...