Kako najhitreje do uspeha v ljubiteljskem športu, rekreaciji? Še kar hecno vprašanje, kajne … Niti vrhunski športniki ne znajo ubirati bližnjic. Ravno nasprotno: najboljši so morda preprosto bolj kot vsi preostali pripravljeni storiti vse, kar je potrebno za uspeh. In včasih je podobno pri rekreativcih, le znanja, kako to storiti, je neskončno manj.

Ko olimpijskih iger še ni bilo konec, so različne izjave športnikov in trenerjev omenjale ključni dejavnik za uspeh: doslednost. Doslednost pomeni, da svoje vadbene sposobnosti prenašate v vadbo in na nastope in delujete, kot veste, da zmorete. Vendar to ne pomeni, da boste dosegli svoj vrhunec ali dosegli osebni rekord! Za doslednost so potrebni samozavest, zaupanje in umirjenost. Brez teh mentalnih veščin ne morete biti dosledni.

Športniki pridobijo samozavest, če pokažejo svoje sposobnosti drugim ali dokažejo, da so bolj sposobni kot nasprotnik. Športniki lahko na ogrevanje pred tekmovanjem gledajo kot na čas, ko nasprotnikom pokažejo svoje sposobnosti in premoč.

Ker je zaupanje tako kritičen sestavni del vrhunske uspešnosti, si morajo trenerji in športniki nenehno prizadevati za gradnjo in vzdrževanje tega. Na individualni ravni se zaupanje pojavi, ko športnik dovoli svojemu telesu, da se naravno odzove na situacijo, ne da bi namerno poskušal zavedno nadzorovati svoje gibe.

Umirjen um

Veliko prednosti igranja z umirjenim umom vidimo v nadzorovanju svojih misli. Poigravanje z umirjenim umom poveča našo uspešnost ... Izboljšan fokus: bolj ko je naš um miren, lažje se osredotočimo. Bolj ko smo osredotočeni na to, kar počnemo, boljši bomo.

Čeprav se to morda sliši precej preprosto, je lahko za nas amaterske športnike težko pridobiti ta ključ do uspeha. Navsezadnje imamo toliko obveznosti in motečih dejavnikov in na voljo le 24 ur na dan. Vendar je vredno poskušati izboljšati svojo doslednost, če lahko. Doslednost ne pomeni, da morate trenirati pogosteje in intenzivneje; to pomeni »samo« dosledno in sistematično slediti svojemu cilju – brez premorov in poškodb –, in to več mesecev.

Seznam za uspeh

Zastavite si realen cilj: odločite se, koliko truda lahko vložite, in si na podlagi tega postavite realen tekmovalni cilj.

Načrtujte preostale tedne: preštejte tedne, ki so ostali do dneva tekmovanja, in jih ločite na pripravljalno in tekmovalno fazo. Nato te faze razdelite na tedne rasti in okrevanja v razmerju 3: 1.

Načrtujte tedenske treninge: načrtujte vsebino individualnih treningov in se odločite, kdaj jih boste izvedli takoj, če lahko. Tako je vsako usposabljanje namensko in vam daje dober razlog, da ga nadaljujete.

Označite ključne vadbe: imeti morate eno do dve ključni vadbi na teden, ki ju nikoli ne smete zamuditi. Določite prednostne naloge in poskusite slediti vsaj tem ključnim vadbam vsak teden, če nič drugega ne uspe.

Načrt

Načrt je tako dober, kot je dobra njegova izvedba, to je jasno. Zato morate razmišljati o uspešnem izvajanju svojega realnega cilja na podlagi načrta vadbe. Videli boste, da je lažje redno trenirati, ko imate cilj pred očmi, ko razmišljate o tem, kakšno vsebino lahko vključite v treninge, a kar je še pomembneje, ko veste, da vam bo dosledno treniranje pomagalo doseči cilj.

In vse bo lažje tudi na drugih področjih življenja.