Kako je fino, ko ti robotek očisti bazen

V vročih dneh se še kako prileže osvežitev v bazenu. Marsikdo pri nas si je že omislil domači bazen, pri čemer je bazenska ponudba zelo pestra za vsak žep, pa naj gre za bazenčke, ki jih lahko postavimo tudi na balkon v bloku, tiste vmesne, ki jih imamo na dvorišču, ali pa kar konkretne vgradne bazene. A vsak bazen se umaže.

Čiščenje bazena

Aiper scuba L1 in scuba N1 pro v delovnem okolju FOTO: Staš Ivanc

Kot je ugotovil že vsakdo, ki si je omislil bazen, je treba skrbeti za čistočo. Da o kemiji niti ne govorim: za vzdrževanje neoporečne vode samo črpalka s filtrom ni dovolj, človek mora spremljati vsaj raven klora v vodi in njene vrednosti pH, po potrebi dodajati klor, algicid in sredstva za uravnavanje pH in še kaj bi se našlo. In ko si s težko prisluženimi prihranki privoščiš malce večji nadzemni bazen, moraš vzeti v zakup, da bo tudi čiščenje malce težje kot v malem namakalniku za otročičke. Nekaj časa sicer poskušaš z mrežo pobirati smeti in mrtve mušice s površja ter jih loviti po dnu bazena, a kmalu ugotoviš, da tako ne gre več. In si omisliš skimer (posodo za čiščenje gladine) in kakega od sesalnikov, ki ga priključiš na bazensko črpalko in s tal ročno sesaš umazanijo. In seveda kmalu ugotoviš, da je to precej mukotrpno in zamudno opravilo. Otrokom se zdi zanimivo prvih par minut, nato pa gre sesalnik spet v roke staršev.

Bazenski robotki

Scuba N1 pro zna očistiti tudi stene. FOTO: Staš Ivanc

Tukaj vstopijo bazenski robotki, ki sami počistijo bazen. Ponudba je zelo pestra, od tistih osnovnih »neumnih« za kakih 100, 150 evrov, pa do tistih najnaprednejših »pametnih« za desetkrat več. Pri podjetju Elkotex so mi prijazno posodili dva modela iz ponudbe ameriškega proizvajalca Aiper, ki slišita na ime scuba L1 in scuba N1 pro. Oba imata dvojni filtracijski sistem: primarni filter z 180 µm-mrežico je namenjen čiščenju vidnih delcev, sekundarni filter (3 µm) pa poskrbi za delce, ki jih ne vidimo s prostim očesom, in učinkovito odpravi običajne bazenske nadloge, kot so zelene alge in mikroorganizmi. Za scubo L1 je treba v prosti prodaji odšteti slabe štiri stotake, za scubo N1 pro pa jurja in pol (oba se da trenutno najti po opazno znižanih cenah).

Aiper scuba L1 je primeren za nadzemne bazene s površino do 100 m2.

Aiper scuba L1 ima dva elektromotorja in eno črpalko, scuba N1 pro pa dva pogonska motorja, gosenice in dve črpalki, razlika pa je tudi v sesalni moči – 250 proti 420 litrov na minuto –, velikosti filtrirne košare, kapaciteti baterije in sami zmogljivosti. Scuba L1 je namenjen za nadzemne bazene površine do 100 m2, scuba N1 pa že za vgradne bazene s površino do 200 m2, pri čemer ima še eno zanimivost: počistiti zna tudi stene bazena, kar mu uspeva s pomočjo gosenic in prilagajanja vzgona. Prvi ima enostavna tipala za dotike, drugi pa infrardeče senzorje, ki mu pomagajo pri manevriranju okoli ovir.

Aiper scuba N1 pro je tudi za večje vgradne bazene in očisti še stene.

Prižgeš in pozabiš

Pri obeh enostavno odstranimo košaro z umazanijo in očistimo tudi fini filter. FOTO: Staš Ivanc

Uporaba je sila enostavna: oba robota prižgemo, položimo na vodno gladino in počakamo, da potoneta na dno. Nato pa se začne čistilna akcija. Scuba L1 se premika samo po dnu bazena, pri čemer krtača in črpalka presenetljivo dobro opravita z nesnago. Ko pride do stene, se obrne in gre naprej. Ko se baterija po približno 100 minutah izprazni, se robotek pomakne do roba bazena, od koder ga izvlečemo s posebno kljuko, ki jo lahko nataknemo na vsako bazensko palico.

Oba sta sila enostavna za uporabo in čistita, dokler ne zmanjka energije.

Scuba N1 pro, ki ima štiri načine delovanja (po navadi uporabljamo le samodejnega), pa je že prava mala podmornica: ko pride do stene, se začne vzpenjati po njej – tudi če je previsna, kakor je to pri nekaterih nadzemnih bazenih –, in ko pride do gladine, zagledamo krtačo, kako rotira in zamenja smer, nakar se robotek po steni spusti nazaj na dno. Tudi N1 pro dela, dokler mu ne zmanjka energije, mogoče pa je dokupiti komunikacijski modul, s katerim se poveže s pametnim telefonom. Po uporabi oba robota posušimo, očistimo filtrirni košari, nakar ju damo polniti. In čez nekaj ur sta spet pripravljena na akcijo.