Kaj pomeni, ko nas mačka zasleduje

Mačka ima za to, da vam sledi, zagotovo dober razlog. Najpogosteje vas zasleduje preprosto zato, ker je lačna, in vam na tak način poskuša sporočiti, da je njena skleda prazna. Nekatere imajo večji apetit kot druge in čutijo potrebo po obrokih večkrat na dan. Mačka vam bo sledila, dokler je ne boste nahranili. Morda pa sploh ni lačna, ampak se zgolj želi posladkati. Dobro namreč ve, kdo ji deli hrano in priboljške, in vas zasleduje v upanju, da boste popustili in jo nagradili.

Več crkljanja pomaga odpraviti stres. FOTO: Getty Images

V nasprotju z miti, ki krožijo o mačkah, imajo rade bližino ljubljenega človeka. Koga bodo imele najraje, pa se odločijo same. Kadar muc zasleduje svojega človeškega prijatelja, lahko to pomeni, da si želi njegove pozornosti.

Vsi poznamo angleški pregovor, da je radovednost ubila mačko. Neverjetno zvedava bitja so, ki jih zanima marsikaj. Zaradi radovednosti jim uspe premagati celo strah. Če boste denimo vstopili v prostor, ki si ga same običajno ne upajo obiskovati, vam bo mačka zelo verjetno sledila. Na splošno jo zanima, kam greste in kaj boste tam počeli.

Mačke menijo, da je potrebo varneje opravljati v družbi. FOTO: Getty Images

V naravi živijo v družinskih enotah, zato se bolj varne počutijo, ko so skupaj s člani svoje skupine. Tako vas bo mačka, ki je zbolela, še bolj verjetno povsod zasledovala. Bolezen je za plenilce izjemno ranljivo stanje, saj so takrat izpostavljene tveganju, da jih bo napadel kak drug plenilec. Bolna mačka se vas bo oklepala, saj se bo tako počutila zaščiteno. Zasledovala vas bo tudi, če je v stresu.

Če so pod stresom, jim pomagamo tako, da se z njimi več igramo in jih božamo.

Če imate doma mačje stranišče v toaletnih prostorih, boste opazili, da mačka rada odide na potrebo prav takrat, ko te prostore obiščete vi. Razlog je podoben kot pri bolezni – ker je pri opravljanju potrebe ranljiva za napade drugih živali, potrebo raje opravlja, ko je poleg nekdo iz njenega plemena. Zadeva je lahko tudi obrnjena: sledi vam na stranišče, ker vas želi zaščititi.

V primeru, da se vam mačje zasledovanje zdi moteče, poskušajte najprej ugotoviti, zakaj vam mačka sledi.

Če želi hrano, ji uredite urnik hranjenja tako, da bo dobila več majhnih obrokov na dan.

Pomagate si lahko z avtomatsko napravo za hranjenje. Včasih pomagajo igrače, povezane s hrano, ki mačko spodbudijo, da se za svoj obrok malce potrudi.