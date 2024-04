Jure Godler je jubilej praznoval na odru Big Foot Mame

Za vsestranskim ustvarjalcem Juretom Godlerjem so dnevi, ki jih ne bo tako zlahka pozabil. Potem ko je posnel novo epizodo šova Ta teden z Juretom Godlerjem in v podkastu Opazovalnica z Anžetom Tomićem predstavil pesem Ljubi me, izgubi se, je kot gost presenečenja nastopil na dveh koncertih skupine Big Foot Mama v ljubljanskem Media Centru, kjer je na klavirju sodeloval pri skladbah Nekaj sladkega in Lovro. Nič posebnega za prekaljenega glasbenika in ustvarjalnega kameleona, ki obvlada še igranje na violino, če to ne bi bila njegova dva rock koncerta.

»No, skoraj. V resnici sta bila drugi in tretji. Bil sem že na koncertu skupine Rolling Stones, na nastopih slovenskih rockerjev pa še ne. Se pa ob tem počutim kar malo nadrealistično. Poskušam kar najbolj uživati v tem trenutku. Sicer pa, kdo bi si mislil, da bom svoj prvi rock koncert v Sloveniji doživel ne kot gledalec, ampak kot nastopajoči na odru pred 3500 ljudmi. In to kar dvakrat. Pa točno vem, da se kaj takega ne bo več zgodilo,« je Godler strnil misli po neverjetni glasbeni izkušnji s priljubljeno skupino.

No, nikoli ne reci nikoli. Grega Skočir in ekipa sta Jureta v nedeljo ob enih zjutraj v zaodrju presenetila tudi s čestitko in darilom za 40. rojstni dan, med glasnimi pevci na zabavi po dobro opravljenem delu pa so bili med drugim Tara Zupančič, Marko Hatlak in Juretov najboljši prijatelj Tilen Artač.