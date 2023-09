Flows: festival, ki je drugačen od drugih

Leta 2020 se mnogi spominjajo s cmokom v grlu. Res je, koronačasi so dodobra spremenili naša življenja in običaje. Vse, kar smo poznali, se je čez noč spremenilo, in čeprav se nam je zdelo nemogoče, se je izkazalo, da se je človek v izrednih razmerah sposoben hitro in korenito prilagajati ter spreminjati svoje navade. Močno se je spremenil tudi koncept druženja, razvile so se nove oblike zabav. Na dan je prišla človeška iznajdljivost in tisti, ki so znali razmišljati zunaj okvirov, so v tem času začeli ustvarjati projekte in ideje, ki živijo še danes.

Nekaj takšnega je uspelo tudi skupini prijateljev, ki so si želeli pesimistično koronaobdobje popestriti z druženjem, zabavo in dobro glasbo. V času, ko je bilo druženje v večjih obsegih še prepovedano, so začeli organizirati nekaj zabav, do katerih je imela dostop le peščica. Novice o dogodkih so se širile od ust do ust, od prijateljev do prijateljev. Z začetnih 50 udeležencev je po treh letih vse skupaj preraslo v nekaj več – v večdnevni oddih Flows festival na hrvaškem otoku Ugljan.

Počitek in umik

Ideja o festivalu se je porodila že čisto na začetku, ko je druščina ljubiteljev progresivne melodične elektronske glasbe ugotovila, da jim dogodki, na katerih se prepletajo dobra glasba, ples in meditacija, dajo nekaj več. »Začutili smo posebno energijo. Ustvarili smo varen prostor, v katerem smo lahko odmislili vse skrbi. Nihče se ni ukvarjal s tem, kako smo videti, kako se premikamo. Počutili smo se varno, sproščeno. Ugotovili smo, da je to nekaj čisto drugega od zabav v raznih klubih ali na drugih velikih festivalih, in kmalu smo dobili idejo, da bi ta občutek delili naprej,« je v pogovoru razkril soorganizator dogodka Manuel T. Wedra. »Po koncu koronaobdobja smo začeli prirejati zabave Sinergia, na katerih je bil varen prostor za izražanje naša najvišja prioriteta.«

Manuel, ki skrbi za meditacijski del Sinergie, poudari, da je zanje ključnega pomena občutek varnosti, sprejetosti in sproščenosti. FOTO: osebni arhiv

V letu 2020 se je njihovih dogodkov udeleževalo okoli 50 ljudi. »Vsi smo se poznali poimensko. Prihajali so prijatelji in prijatelji prijateljev. Ko se je koronaobdobje končalo, se je število nekoliko povečalo, a smo ostali v okviru 300 ljudi na dogodek. Mislim, da je to naša posebnost, saj smo se lahko med sabo povezali na drugačen način. Nismo se le zabavali ob glasbi, temveč smo organizirali tudi delavnice,« doda Jernej Pavlič, DJ, ki nosi umetniško ime Jerpa in je eden izmed didžejev, ki bo sredi septembra skrbel za dobro glasbo.

Naključje ali usoda?

»Ideja o festivalu se je rodila že takoj na začetku, ko smo hodili na podeželje in tam prespali. Takoj smo začeli sanjati o tem, da bi bilo super, če bi takšno izkušnjo lahko imelo 200 ljudi,« doda Pavlič in razkrije, kako je prišlo od ideje do realizacije. Lani, ko je nastopal v Zadru, je do njega stopil angleški DJ in pohvalil njegov nastop. Takoj sta se ujela in naslednji dan je z njim odpotoval v Ljubljano. Med pogovorom sta ugotovila, da Anglež na Hrvaškem ni bil po naključju, temveč je bil del manjšega festivala na Ugljanu. »Govoril mi je o tem posebnem prostoru, kjer bi lahko naredili festivalsko vas, in nato nas je povezal s Slovaki, ki so vse skupaj organizirali.« Beseda je dala besedo, sledila je akcija in realizacija festivala Flows je tik pred vrati.

Jernej Pavlič - Jerpa se z glasbo ukvarja že dobrih sedem let; začel je v domači sobi in nadaljeval na odrih v K4, Cvetličarni in na Metelkovi. FOTO: osebni arhiv

Zasnova temelji na ideji, da se s festivala domov vrneš spočit, napolnjen z energijo in da se vsi udeleženci med sabo spoprijateljijo. Organizatorja povesta, da si želita žurersko sceno predstaviti na drugačen način. Čez dan bodo udeleženci sodelovali na različnih delavnicah, kot so meditacija, joga vinjasa, izrazni ples, či gong … Glasbeni del se bo začel okoli pete ure in se zaključil ob polnoči. Udeleženci bodo tako imeli dovolj časa za spanec in počitek, glavni smisel tega festivala je, »da odmisliš preteklost in prihodnost in samo si. Da odmisliš skrbi, pričakovanja, da si v tem trenutku in času,« pove Wedra.

Glavni smisel tega dogodka je, da odmisliš preteklost in prihodnost, skrbi, pričakovanja, da si v tem trenutku in času.

Pavlič pa doda, da festival Flows predstavlja nov koncept festivalskega druženja. »Spodbujamo, da si to, kar si. Drugačen občutek je, ko so okoli tebe ljudje, ki jih poznaš. Si to, kar si. Maske padejo in na koncu se ne obremenjuješ s tem, kako si bil videti.«