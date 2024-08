Jezikovni nasveti: napisati trend je trend

Beseda trend po SSKJ pomeni »značilnost pojava glede na spreminjanje v daljšem časovnem obdobju«. Je tujka, ki je postala del našega besedišča, sama se sicer še spominjam, kako smo se jo lektorji na začetku trudili pregnati, zamenjevali smo jo recimo z besedo smernica, ki pa ni mogla pokriti čedalje širšega spektra pomena besede trend. Kot invazivna rastlina ambrozija, ki prav avgusta cveti v največjem zamahu, se je trend bohotno razrasel po vseh jezikovnih zvrsteh, vseh področjih človekovega delovanja. Zdaj jo torej imamo. Je tudi del stalnih besednih zvez; tako poznamo mednarodne, sodobne, pozitivne trende, in ima izpeljanko v pridevniku trendovski.

Kot pa lahko opazimo po prevzetju neke invazivke v domorodni jezik, nad njo takoj zavlada silno navdušenje. In ne, pri tem ne gre zgolj za splošno priljubljenost v slogu zahodnjaške pop kulture: tujke se ljudem tako prijetno valjajo po jeziku tudi zato, ker nimajo tradicije uporabe v njem in so zato tako prikladno upogljive za prav vsak namen, da jih, še posebno tisti malce bolj leni v izražanju, kar ne morejo več izpljuniti in jih vtaknejo v prav vsak stavek, da se ga ne bi bilo treba potruditi prav napisati. To dejansko deluje, ravno zato, ker prišlek v rabi jezika še nima ustaljenega pomena. Tako ga mnogokrat vidimo zapisanega tudi kot povsem nepotrebno, odvečno mašilo. Ima pa beseda trend neki stilni prizvok; pogosto se zdi, da jo pisec, to sem opazila v besedilih s temami tako s področja politike, gospodarstva, politike, kmetijstva kot mode, uporabi, da bi napisana trditev zvenela pomembnejša. Po SSKJ je tovrstna raba besede trend publicistična. Oglejmo si primere, v katerih bi jo morda lahko izpustili, ne da bi s tem okrnili pomen vsebine, ki smo jo želeli posredovati, in ne da bi s tem škodili ravni strokovnosti ali vtisu o svoji razgledanosti; prej obratno. Poskusimo jih zapisati brez besede trend in precenimo, ali je povedano enako:

– naraščajoči trend spletnih zlorab in kibernetskih napadov: naraščanje spletnih zlorab in kibernetskih napadov,

– verjamejo, da se bo trend gradnje sončnih elektrarn nadaljeval tudi v prihodnje: da se bo gradnja sončnih elektrarn nadaljevala,

– gospodarski podatki bodo ostali skladni s trendom zvišane rasti iz drugega četrtletja: gospodarski podatki bodo ostali skladni z zvišano rastjo iz drugega četrtletja.

Zdi se mi, da nam je, čeprav netrendovsko, uspelo povedati enako. Pa vam? Trend je namreč, da nam pišete na lektura@slovenskenovice.si.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.