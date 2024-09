Jezikovni nasveti: Imena z grškim ozadjem (2. del)

Veliko ženskih in moških imen, ki so razširjena po vsem planetu, ima korenine v grškem jeziku. Tudi v tem prispevku jih bomo našteli nekaj.

Ime Demetri(o)s pomeni posvečen Demetri, grški boginji plodnosti in žetve, ki je prebivala na Olimpu. Poznan je grški mučenik iz 4. stoletja agios Demetrios Thessalonikes oziroma sveti Dimitrij Solunski, ki še danes velja za zaščitnika Soluna. V Grčiji bomo največkrat srečali Dimitri(o)sa, na Hrvaškem Dmitarja, na Finskem Mitrija, v Rusiji Dmitrija, v Bolgariji Dimitarja, pri nas pa Dimitrija ali Mitjo.

Irini je grška oblika imena Irena (ime čudovitega kikladskega otoka Santorini je sestavljeno iz besed Santa Irini, nadeli so mu ga križarji po kapeli svete Irene) in prihaja iz besede eirini, ki pomeni mir. Eirene je bila v mitologiji grška boginja miru. Irena Atenska s pravim imenom Irena Serantapehaina je bila v 8. stoletju bizantinska cesarica, njen potomec je bil cesar Konstantin VI.

Helena je po grško Heleni ali Eleni in izhaja iz besede helani, ki pomeni tista, ki izžareva svetlobo. Najbolj znana Helena pa je v mitologiji žena špartanskega kralja Menelaja, ki jo je ugrabil (seveda z njeno privolitvijo) trojanski princ Paris in jo odpeljal v Trojo, in začela se je trojanska vojna, o čemer lahko beremo v Homerjevi znameniti Iliadi.

Žensko ime Iris ali Irida v grščini pomeni mavrica. V grški mitologiji je Iris boginja nedolžnosti in poosebitev mavrice, ki povezuje nebo in zemljo in po kateri tudi prihaja na zemljo in prenaša sporočila vrhovnega boga Zevsa z Olimpa. Poleg tega je služabnica Zevsove žene Here, boginje družine in plodnosti. Upodobljena je s krili in glasniško palico.

Katarina je zelo pogosto ime tudi pri nas, oblike so tudi Katja, Kate, Kata. Sv. Katarina je živela v 4. stoletju pred našim štetjem v Aleksandriji v Egiptu. Ker je tako prepričljivo govorila o krščanstvu, da je mnoge spreobrnila, jo je rimski cesar Maksentij zaprl v ječo in obsodil na mučeniško smrt. Upodobljena je s Katarininim kolesom, mučilno napravo, s katero je bila usmrčena. Vse izpeljanke imena imajo korenine v antičnem imenu Ekaterini. To izhaja iz grške besede katharos, ki pomeni pristen oziroma očiščen sramote ali krivde.

Tudi pri nas zelo razširjeno ime Maja je povezano z grščino. Maja je bila v grški mitologiji hči enega od Titanov in polboga Atlasa ter Hermesova mati. Hermes je bil eden od vrhovnih grških bogov in zavetnik trgovcev, tatov, popotnikov ter spremljevalec duše v posmrtno življenje. Maia v grščini pomeni dobra mati.

Tudi ime Damjan ima grške korenine. In sicer prihaja iz grškega imena Damianos, ta pa izhaja iz besede damazo, ki pomeni obvladati oziroma ukrotiti.

