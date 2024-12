Jernej Kuntner ni le kralj domačih nanizank, ampak tudi resen dramski igralec. Največjo priljubljenost je dosegel z vlogami nepozabnega Merkatorija v TV Dober dan in nato še v Naši mali kliniki, Usodnem vinu, Najinih mostovih, Sekirci v med in Za hribom, odigral je tudi več kot 60 vlog v resnih dramskih in filmskih uprizoritvah. Že več kot dve desetletji sodeluje pri sinhronizaciji risank in je eden naših najbolj delovnih igralcev. Poleg tega se ukvarja s športom in poskuša živeti čim bolj zdravo. V pogovoru nam je razkril tudi, v čem je skrivnost njegovega že kar 30 let dolgega zakona z ženo ...