Janša še naprej premier?

Na Brdu pri Kranju so se minuli teden na vrhu EU zbrali voditelji sedemindvajseterice in evropskih institucij, ljubljanske ulice pa so preplavili protestniki proti ukrepom PCT in vladi.

Kako komentirate policijsko posredovanje na protestih ob vrhu EU? Policija je bila preveč nasilna. Morali bi se bolj držati ob strani. 53 % Pravilno je, da so policisti odločno naredili red

in pridržali kolovodje. 47 %

Policija je v neredih uporabila solzivec in vodni top in s tem po mnenju dobre polovice sodelujočih v tokratni anketi našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic šla predaleč, 56 odstotkov anketirancev meni, da so protestniki le izrazili mnenje večine državljanov.

Kolovodje protestov so pozivali celo k državnemu udaru. Vaš odziv? V Sloveniji ni več demokracije. Protestniki so samo

na glas povedali to, kar žuli večino državljanov. 56 % Treba jih je zapreti. Z manipuliranjem in hujskanjem množic

so grožnja za slovensko demokracijo. 44 %

Poškodbe pa so mogoče tudi v resničnostnih šovih, tako je kri tekla v Exatlonu, čeprav k sreči brez hujših posledic.

Misijonar Pedro Opeka spet ni prejel Nobelove nagrade. Kaj porečete? Naj vztraja z dobrimi deli. Tudi zanj bo prišel čas priznanja. 53 % Premajhni smo. Nobelove nagrade se delijo

po političnem ključu in glede na interese velikih. 47 %

Kljub temu velika večina anketirancev meni, da je takrat konec zabave. Resno bo seveda tudi ob bližajočih se volitvah.

Slovenski resničnostni šovi so postali krvavi; posredovati je že moral celo rešilec. Vaše mnenje? To je preveč. Ko začne teči kri, je konec zabave. 91 % Bolj ko je napeto in krvavo, bolj mi je všeč. 9 %

Kdo bo zasedel stolček predsednika vlade, bo znano spomladi, kar tretjina vprašancev pa na njem vidi zdajšnjega, Janeza Janšo.

Kdo bo čez leto dni slovenski premier? Janez Janša 33 % Tanja Fajon 14 % Marjan Šarec 6 % Luka Mesec 3 % Alenka Bratušek 3 % Še neznani »novi obraz«, ki ga bodo od nekod privlekli. 41 %

Še nekaj več, 41 odstotkov, se nadeja novega obraza. Res bo zanimivo.