Člani dolenjskega ansambla Azalea Meta Smolič, Matevž Sodič (član je bil zadnji dve leti, pred tem je bil harmonikar Luka Adamič), Alen Malnar in Gregor Sotošek so se odločili, da oboževalcem pomahajo v slovo. Kot pravijo, so v tem času spoznali, da je lepo biti muzikant, a pride čas, ko je treba narediti piko. »Dragi naši! Lepo je, če ima lep začetek tudi lep konec. Že februarja smo se odločili, da bo 24. septembra letos naš zadnji nastop. In tako je tudi bilo. Ob tem pa sporočamo, da smo hvaležni za to, da ste nas sprejeli, poslušali in nas podpirali ter dovolili, da prav mi oplemenit...