Huawei zdaj že nekaj let izdeluje odlične pametne ure. In čeprav jim nekateri očitajo, da so precej omejene, saj se nanje ne da nalagati aplikacij drugih avtorjev, pa imajo eno veliko prednost: dolgoživo baterijo. In kmalu bodo Huaweijeve ure tudi v Evropi omogočale meritev elektrokardiograma, kar so doslej zmogle le Applove in Samsungove zapestne napravice. Stvar je menda le še vprašanje časa oziroma pridobitve evropskega certifikata CE. EKG menda že v kratkem Med merjenjem EKG. FOTO: Staš Ivanc Huawei je EKG predstavil že na starejših modelih svojih pametnih ur, ki pa so bile na pro...