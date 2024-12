Govori se, da burja ni več to, kar je bila, in da imajo zato naši pršutarji vse hujše težave. Včasih so pršute sušili na kaščah, danes pa mora imeti že vsak svojo hladilnico. Kdor je nima, je oplel. Kaj neki se je moralo zgoditi, da je postala burja v zadnjih nekaj letih tako nezanesljiva? Čisto jasnega odgovora nima nihče. Ker je prepišnost vipavskega in kraškega območja še zmeraj na podobni ravni, domačini tudi ne opažajo, da bi v krajih, kjer sušijo in zorijo pršut, imeli kaj več megle kot nekoč. Je pa res, da se je po drugi strani že tako zarasel tamkajšnji teren, da se je posledično spre...