Hišni ansambel Avsenik praznuje 25-letnico delovanja

Hišni ansambel Avsenik je bil pred četrt stoletja ustanovljen na pobudo Slavka in Gregorja Avsenika ter Marjana Legata. Sprva so se imenovali ansambel Jožovc, kot se je takrat imenovala gostilna, saj so večinoma igrali za njene obiskovalce, potem pa se je slednja preimenovala v dvorano Pod Avsenikovo marelo. Ko se je ansambel preimenoval v Hišni ansambel Avsenik, jim je to pomagalo pri večji prepoznavnosti doma in v tujini.

Tercet tvorijo Marjana Urankar, Andrej Ropas in Tina Debevec. FOTO: Mojca Marot

»Dejansko je ansambel kmalu postal priljubljen in je hitro prestopil domači prag. Na prvem koncertu je z njimi nastopil še Slavko Avsenik,« nam pove Tina Debevec, pevka oziroma sopranistka skupine, ki je še danes ansambel s pevskim tercetom in tako nadaljuje tradicijo Avsenikove glasbe. Vodja je ustanovni član Marjan Legat, ki igra bariton in kontrabas, preostali člani pa so prav tako legendarni kitarist Renato Verlič, harmonikar Toni Iskra, trobento igra Stane Praprotnik, klarinet Aljoša Deferri, v pevskem tercetu pa ob Tini Debevec pojeta še tenorist Andrej Ropas in altistka Marjana Urankar. Vsi imajo za seboj dolgoletne glasbene kariere, nekateri pa so prisotni še v drugih glasbenih zvrsteh.

Harmonikarski virtuoz je Begunjčan Toni Iskra. FOTO: Mojca Marot

Njihova trenutna največja posebnost je, da so v njem združene kar tri generacije. »Lahko bi rekli, da smo po tem edinstveni. Seveda zato včasih pride tudi do navzkrižja pogledov in interesov, a stalnost zasedbe je dokaz, da se s pogovorom in medsebojnim spoštovanjem lahko razreši marsikaj,« nam zaupa najmlajša članica, pevka Tina, ki je diplomirala iz etnologije na filozofski fakulteti v Ljubljani in magistrirala iz solopetja na akademiji za glasbo v Ljubljani. Aktivna je tako v klasičnih kot zabavnih vodah, za njo je več solističnih recitalov, ima pa tudi izkušnje iz opere, saj je honorarna sodelavka zbora SNG opera in balet Ljubljana.

Zelo so ponosni, da še vedno pogosto nastopajo Pod Avsenikovo marelo in drugje, še posebno pa na to, da jim je ob letošnji 25-letnici uspelo posneti videospot za skladbo Pod Špikom. Še en videospot nastaja, in sicer za valček Bohinj, katerega avtor je Anton Iskra. Ob srebrnem jubileju pripravljajo dva koncerta v gostilni Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, in sicer 8. in 9. novembra, oba bo povezoval Andrej Hofer. Prvi je že razprodan, za drugega se bo morda še našel kakšen prostor. Slišali in videli so jih lahko tudi vsi, ki so avgusta obiskali festival Avsenik v Begunjah.