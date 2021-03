Policija še dneve po odmevni akciji objavlja nove grozljive podrobnosti početja Velje Nevolje in njegovih pajdašev. Čeprav je srbska javnost navajena mafijskih ubojev in obračunov kriminalnih združb, pa izsledki preiskave zločinov, ki jih je zagrešila kriminalna skupina Veljka Belivuka, presegajo vse meje. Policija v akciji V primerjavi z njihovimi grozodejstvi je bil zemunski klan, ki je obvladoval srbsko in balkansko podzemlje v 90. letih prejšnjega stoletja, otroški vrtec. Mafijska vojna Srbska mafija je bila vedno dobro organizirana. Še pred razpadom Jugoslavije so beograjske kriminalne ...