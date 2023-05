Dragotin Kette je v dolenjski prestolnici našel ljubezen in navdih

Več kot 125 let mineva od takrat, ko je eden največjih slovenskih pesnikov Dragotin Kette živel v Novem mestu. V mestu ob Krki so v dveh letih, ko je tam obiskoval novomeško gimnazijo, nastala njegova najboljša dela, navdih zanje pa je bila njegova ljubezen Angela Smole, hčerka sodnega svetnika v Novem mestu. Na Kettejevo sicer kratko bivanje v dolenjski prestolnici so zelo ponosni tudi na osnovni šoli, namenjeni otrokom s posebnimi potrebami, v Novem mestu, ki nosi ime prav po prezgodaj umrlem pesniku in pisatelju. Pred mestno hišo stoji Kettejev doprsni kip. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Spomi...