Dončiću kupili, kar je hotel?

Luka Dončić končuje 5. sezono v ligi NBA. Iz večera v večer podira rekorde in polni statistične anale. Lani je z Dallasom prišel v polfinale zahodne konference, kar je bil maksimum te ekipe. Lani so navijači pričakovali, da bo klub povlekel kakšno kadrovsko potezo, ki bi jih približala vrhu. Nič od tega. V letošnji sezoni višje od 4. mesta na zahodu še niso prišli. Ekipa je preveč odvisna od Dončića, temu pritrdi tudi statistika. Od prvih osem tekem letošnje sezone brez Dončića so dobili le eno samcato. Ljubljančan je prvi strelec lige (33,4 točke na tekmo), po skoraj petih letih v NBA se je n...