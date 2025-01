Dedek Mraz in betlehemska luč miru pri malih pacientih

Tudi v bolnišnicah poskušajo v teh dneh pričarati nekaj decembrskega vzdušja, da bolniki za trenutek pozabijo na vse tegobe, bolečine in težave. Tako so naredili tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Začel je Dedek Mraz

Tako je minuli teden otroke, ki se zdravijo na Oddelku za pediatrijo, obiskal Dedek Mraz. Obisk, ki so ga pripravili v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca Novo mesto, je prinesel iskrice veselja in toplino med najmlajše paciente. Dedka Mraza in njegovo pravljično spremstvo je toplo pozdravilo tudi vodstvo bolnišnice. Skupaj so obiskali otroke v njihovih sobah ter jim prinesli sladkarije in skrbno izbrana darila.

Luč miru iz Betlehema v Novo mesto FOTO: facebook SB NM

Ko se je Dedek Mraz poslovil, so na vrata potrkali skavti, saj so v bolnišnico prinesli Luč miru iz Betlehema – simbol upanja, zaupanja in poguma. Skavti so ob tej priložnosti prebrali letošnjo poslanico z naslovom Upaj, zaupaj, stopi, ki nosi močno sporočilo: plamen, ki ga nosimo v sebi, je svetloba za svet – tudi v najtemnejših trenutkih in preizkušnjah. Direktorica bolnišnice doc. dr. Milena Kramar Zupan je ob tem povedala, da so v bolnišnici vsako leto veseli njihovega obiska, saj prinašajo sonce, luč in upanje. Skavtom se je iskreno zahvalila za njihovo poslanstvo in dodala, da vesolje vedno poskrbi, da se dobro vrača z dobrim.

Zahvala zaposlenim

Na slovesnosti v KC Janeza Trdine je odmevalo ubrano petje. FOTO: facebook SB NM

Piko na i pa so v novomeški bolnišnici postavili minuli četrtek, ko je zvečer v Kulturnem centru Janeza Trdine potekalo že tradicionalno prednovoletno srečanje, namenjeno zaposlenim in bivšim zaposlenim. Dogodek je bil poln prazničnega vzdušja, družabnosti in iskrenih zahval, obenem pa priložnost za počastitev dosežkov in osebnih jubilejev v iztekajočem se letu. Direktorica je v uvodnem nagovoru poudarila, da je bilo leto 2024 za bolnišnico še posebej pomembno; ob praznovanju 130-letnice delovanja so uspešno zaključili ključne projekte ter zastavili nove strateške usmeritve za prihodnost. Zahvalila se je zaposlenim za njihovo predanost in izpostavila načrte ter izzive, ki jih prinaša leto 2025.

Na sprejemu za sedanje in bivše zaposlene ni manjkalo smeha. FOTO: facebook SB NM

Med dogodkom so posebno pozornost namenili jubilantom in prejemnikom priznanj za dolgoletno uspešno delo, kar je obogatilo čustveno noto večera. Zaključek večera je bil namenjen izrazu hvaležnosti vsem, ki so prispevali k uspehom bolnišnice, ter optimističnemu pogledu v prihodnost. »Pred nami je leto, polno priložnosti, inovacij in nadaljnjega razvoja,« pravijo v SB Novo mesto.