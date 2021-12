Danes so vsi fotografi

Če bi našteli vsaj polovico svetovnih glasbenih zvezd, ki jih je fotografiral v zadnjih 40 letih, bi natisnili celo revijo. Od Rolling Stones, Franka Sinatre, Davida Bowieja, Amy Winehouse, Madonne do Taylor Swift in še bi lahko naštevali, saj so se pred njegovim objektivom znašli tudi številni hollywoodski igralci. Srsko-britanski fotograf Brian Rašić Ko se ponovno snideva v Beogradu, mi brez zadržkov pove, da skoraj ni zvezde, ki je ne bi fotografiral, zdaj pa živi od svojega arhiva. S prirojenim talentom, da opazi detajle, je združil ljubezen do glasbe, koncertov in filma in iz tega nare...