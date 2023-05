Začelo se je pred tremi desetletji, ko se je Janez Bratovž odločil za drzno potezo in odprl vrhunsko restavracijo JB. Postal je sinonim za sodobno slovensko kulinariko, s trdim delom pa se je prebil v vrh svetovne kuhinje. JB Restavracija je tako prva slovenska, uvrščena na prestižno lestvico 50 najboljših svetovnih restavracij in po izboru portala Daily Meal ena izmed 10 najboljših evropskih restavracij. Pri njem so se učile cele generacije slovenskih kuharjev, svoje krmilo pa počasi predaja otrokoma Tomažu in Nini. »Če ste v kateri koli restavraciji v Sloveniji dobro jedli, je k temu skoraj...