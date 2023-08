Če bo podpora države, bo klopotec v Šentjanžu odmeval še naprej

Šestindvajset let bo že minilo, odkar je na nekem druženju padel predlog, da bi v Šentjanžu na Dolenjskem ustanovili društvo vinogradnikov. Beseda je dala besedo, 26. oktobra 1997 je 11 zagnancev to društvo res registriralo. Namen ustanovitve je bil predvsem izobraževanje, tako teoretično kot v praksi. Organizirana so bila predavanja za začetnike, pozneje pa tudi za resnejša in zahtevnejša področja vinogradništva. Veliko izobraževanja je bilo tudi praktičnega, na terenu, v vinogradu.

Društvo vinogradnikov Šentjanž je bilo, je in bo pravo društvo za vsakogar, ki bi rad izvedel ali se naučil, kako pridelati dobra vina in taka s pravilnim kletarjenjem tudi obdržati. Zdaj mu predseduje Simon Šmit. Na tem koncu pijejo dobra vina, za to ima zasluge tudi vinogradniško društvo. Minuli petek so se vinogradniki zbrali na Kamenškem, kjer so postavili klopotec. Pa ne komur koli, ampak v vinski gorici pri Milanu Jamšku. Praksa je taka, da ga društvo postavi na predvečer jeseni tistemu vinogradniku, ki je donegoval najbolje ocenjeni cviček društva na Tednu cvička.

Prišla tudi cvičkova princesa

Uvodoma so na Kamenškem besedo dobili pevci Društva vinogradnikov Šentjanž, zadonela je pesem Vinska, potem pa je steklo po protokolu. V vinski gorici Kamenško klopotec ni novinec, saj bo tokrat že peto jesen odganjal »nepridiprave« iz vinogradov in že drugič pri vinogradniku Jamšku, ki je s svojo družino zbrane gostil v Hiši vina Kamenško. Jamšku in družini so ob tej priložnosti čestitali tudi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, aktualna cvičkova princesa Nika Martinčič in ambasador cvička Franci Smrekar.

»Od mladih nog sem povezan z vinogradom,« pove Jamšek, ponosen, ker bo klopotec slišati prav iz njegovega vinograda. Sprva je bil član društva, nato član upravnega odbora in pozneje še predsednik. V obdobju predsedovanja je vedno stremel k višjim ciljem, ki mu jih je uspevalo tudi uresničevati. Jamškovi so daleč naokoli znani po svojem cvičku, frankinji, belih in predikatnih vinih, s katerimi osvajajo velike zlate in zlate medalje tako na društvenem ocenjevanju kot tudi med društvi v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske. Uspešne rezultate dosega tudi na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, že večkrat pa so bila njegova vina izbrana za protokolarno županovo vino občine Sevnica. Pred leti so zasadili vinograd z vinsko trto souvignier gris in tako še obogatili izbor vin v kleti. »To smo dodali testno. To je sorta, ki skoraj ne potrebuje škropljenja. To ni bio pridelava, ampak gre za ekološko pridelavo,« pojasni Jamšek, ki pridelano vino rad da poskusiti prijateljem in mimoidočim.

Prvič so mu sobratje vinogradniki klopotec postavili leta 2012, tedaj je bilo tudi prvič, ko ga je društvo postavljalo. Klopotec je pred tokratno postavitvijo pregledal in servisiral Anton Kajič. Ko je že stal, ga je blagoslovil domači šentjanški župnik Janez Cevec, ki že 30 let župnikuje na tem koncu Dolenjske. Predsednik Društva vinogradnikov Šentjanž Simon Šmit je prejemniku letošnjega društvenega klopotca predal še listino in klopotec, ki bosta za vedno spominjala na letošnji dogodek. Lanski prejemnik Franci Kmetič je Jamšku predal spremljajočo knjigo ob postavljanju klopotca, v katero so zbrani na slovesnosti strnili svoje misli. Po uradnem delu je sledilo druženje, za dobro vzdušje pa so poskrbeli v ansamblu Pojoči dohtarji.

Podpora države

»Pri vsem delu, ki ga imam v podjetju, mi delo v vinogradu predstavlja sprostitev. Še vedno imamo le toliko, da nam ni v breme ali stres, ampak v zadovoljstvo,« Milan pove o razlogih, zakaj se rad vsak dan znova vrača v vinograd. Ob tem opozarja na pomen malih vinogradnikov, ki po njegovem mnenju v odločilni vlogi poskrbijo za ohranitev naravne krajine takšne, kot je. Zato upa in verjame, da bo znala to ceniti tudi država in jih bo podprla.