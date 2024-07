Brisačam namenimo posebno pozornost

Ko se vrnemo z dopusta na morju, je treba najprej poskrbeti za oblačila in druge pripomočke, še posebno tiste, ki smo jih vsakodnevno nosili na plažo ali bazen. Slana voda in klor namreč naredita veliko škode na tkaninah in drugih materialih, zato je treba oboje po koncu sezone, pa tudi med predahom, temeljito očistiti. Pri tem upoštevamo navodila proizvajalca, občutljivi kosi, kot so kopalke in lahka poletna oblačila, ne prenašajo dobro visokih temperatur in agresivnih čistil, kopalk denimo prav tako ni dobro sušiti obešenih, ampak jih položimo na ravno površino v senco.

Ker so mokre težje, se bodo hitro raztegnile. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

A tudi če zanje lepo skrbimo, ne bodo trajale večno. Načeloma naj bi jih z novimi zamenjali vsake tri ali štiri leta, še prej pa, če elastični material ni več elastičen, če na njih opazimo poškodbe ali madeže, ki jih ne moremo odstraniti, tudi v primeru, da dobijo neprijeten vonj. Predvsem slednje se zgodi, če kopalk ne sušimo redno in dosledno. Po vsakem prihodu iz vode bi si namreč morali mokre preobleči, jih sprati s sladko vodo, nežno ožeti in položiti na čisto brisačo v senco, kjer naj se povsem posušijo. V nobenem primeru pa mokrih ali vlažnih kopalk ne zavijajmo v plastične vrečke, če bomo na tako spravljene pozabili več ur ali celo ves dan, se bodo navzele vonja po vlagi, ki se ga bomo težko znebili.

Poleti kape s ščitniki ali klobuke iz blaga, ki jih nosimo več kot trikrat na teden, peremo enkrat tedensko.

Kis kot razkužilo

Po treh do štirih letih bi morali zamenjati tudi japonke in poletne sandale, a v tem primeru bolj iz zdravstvenih razlogov. S časom se namreč podplat obrabi, še posebno na predelu pete, in takrat lahko hoja postane neudobna, tudi zdravju nevarna, saj stopalo polagamo na tla pod drugačnim kotom, kot smo vajeni in kot je »naravno«, obrabljeni in gladki podplati pa so nevarni tudi zato, ker izgubijo oprijem in na gladkih površinah bolj drsijo.

Ko se obrabijo podplati, obuvalo zamenjamo.

Na dve do tri leta bi morali zamenjati brisače za na plažo, če jih v tem času redno peremo in zanje ustrezno skrbimo, sicer pa še prej. Ko bodo sončni žarki, mivka, kamni, sol … dovolj poškodovali vlakna, se bodo v njih namreč začele nabirati bakterije, ki jih niti pranje na 90 stopinjah ne bo uničilo, kar lahko privede do zdravstvenih težav, kot so prebavne motnje, izpuščaji, glivice in podobno, odvisno od vrste mikroorganizmov, ki se bodo naselili v poškodovana vlakna. Ko se vrnemo domov, zato brisačam namenimo posebno pozornost, operimo jih na najvišji še dovoljeni temperaturi, v predalček pralnega stroja, namenjen mehčalcu, vlijemo kis, ki jih bo razkužil, za še dodatno antibakterijsko obravnavo pa bo poskrbelo sonce, zato jih raje kot v sušilnem stroju posušimo na prostem.

Pokrivala so pravo gojišče bakterij.

Pravo gojišče bakterij so tudi pokrivala, saj s čela in lasišča vpijajo pot, če jih nato na javnih mestih odložimo na klop, mizo, stol, pa bodo pobrala še vse vrste umazanije z njih. Ker so ves čas izpostavljena toploti, tako zunanji kot tisti, ki jo oddajajo naša telesa, se bodo škodljivi organizmi hitro prekomerno namnožili. Poleti zato kape s ščitniki ali klobuke iz blaga, ki jih nosimo več kot trikrat na teden, peremo enkrat tedensko, sicer pa na 14 dni. Ko pretečejo tri leta, pokrivala zamenjamo z novimi, če se že prej ne poškodujejo, seveda.