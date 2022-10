Brez skrbi v deževne dni

Jesen nam je za zdaj postregla s precejšnjo količino padavin in skoraj smo že pozabili, kako vroče je bilo poletje. Sandale in natikače smo že pospravili v omaro in kar naenkrat smo se znašli pred dilemo, kaj natakniti na noge v tem mokrem vremenu. Superg si ne želimo zmočiti, prav tako se dež ne razume dobro z obutvijo iz semiša ali usnja. Zato bodo najboljša rešitev dežni škornji, ki so letos velik modni hit. Izbiramo lahko med najrazličnejšimi modeli in barvami ter zanimivimi detajli. Boljše obutve za turobno vreme si ne bi mogli zamisliti. Guma preprečuje, da bi bila naša stopala mokra,...