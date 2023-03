Brez dobre zgodbe ni dobre pesmi

Odrsko prekaljeni ustvarjalec Balladero z unikatnim avtorskim stilom že desetletje uspešno združuje navdihujoči klavirski indie-pop, udarne rockovske rife in prefinjene klavirske balade. Jure Longyka ga je imenoval za vodilnega domačega klavirskega kantavtorja. Njegov novi album, ki je pred kratkim izšel, nosi naslov Neon Srce, in ko se s Prekmurcem dobiva v Ljubljani, mi pojasni ime. »Hotel sem mu nadeti ime, ki si ga kot moj najboljši album doslej zasluži. Neon kot element blišča, dinamike, tudi bolj disko pop glasbe oz. udarnih rockovskih rifov. Srce kot element emocije, srčnosti in t...