Evropa gori in po svetu padajo vročinski rekordi. Še slepemu in gluhemu bi zdaj moralo biti jasno, da podnebne spremembe niso izmišljotina. Okoljevarstvo pa se ni dotaknilo Kylie Jenner, ki brez pomislekov potuje naokoli s svojim zasebnim letalom. »Naj vzameva mojega ali tvojega?« je ameriška vplivnica zapisala ob fotografiji dveh zasebnih letal, svojega in tistega, ki si ga lasti njen partner Travis Scott. Mlada milijarderka je spraševala za pot, ki bi jo zlahka opravila tudi z avtomobilom – v pičlih 40 minutah! Kalifornijska kraja Camarillo in Van Nuys sta namreč oddaljena...