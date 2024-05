Borite se proti kaosu

Veliko ljudi se dandanes bori s pesimizmom, težko je ostajati pozitiven, morda je zjutraj celo težko vstati, vedoč, da nas čaka kaotičen dan, poln sestankov, obveznosti, seznamov opravil. Ljudje nam gredo morda na živce, želimo si oddiha, pa to ni vedno najlažje. Za vas smo zato izbrali pet dihalnih tehnik, s pomočjo katerih se lahko umirite in najdete nekaj trenutkov, ki vam bodo dali moč, da se zberete ter opustite misli na slabe novice.

Dihalna tehnika spuščanja

Začnite tako, da se usedete v udoben položaj s stopali trdno na tleh. Zaprite oči in se zavedajte svojega diha. Ko vdihnete, začutite, kako se trebuh in pljuča razširijo. Ko izdihnete, začutite, da so vaša stopala pritrjena na Zemljo in vas podpirajo v negotovih časih. Ob naslednjem vdihu si vizualizirajte premikanje kakršne koli negativnosti, ki jo doživljate, vse gor do vrha glave. Vdihujte svež zrak vse do glave. Ob izdihu si predstavljajte, da vso to negativnost potiskate skozi ušesa kot siv dim. 'Oglejte' si ga in občutite, kako popolnoma in v celoti zapušča vaše telo. Ponavljajte ta dih in vizualizacijo tako pogosto, kot želite. Priporočamo večkrat na dan.

Dihalna tehnika mehurčka varnosti

Poiščite udoben položaj, sedite ali lezite in zaprite oči. Začnite tako, da svojo pozornost usmerite na dvig in upad diha. Tukaj in zdaj ste, vse, na kar se morate osredotočiti, je vaš dih. Nato se zavedite svojega telesa. Kakšne občutke opazite, ko mirno sedite ali ležite? Razširite svoje zavedanje, da vključite vanj prostor okoli svojega telesa. Ta prostor je lahko le nekaj centimetrov ali pol metra stran, odvisno od tega, kako vam je prijetno ali udobno. Ko opazujete ta prostor, si predstavljajte, da je to vaš mehurček varnosti, ki vas ovija v miren, neprepusten kokon. Vedite, da je ta mehurček vedno z vami, ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas.

Dihalna tehnika hvaležnega srca

Začnite tako, da se udobno namestite, sedite ali se uležite, nato zaprite oči. Bodite pozorni na dih, zavestno poglobite vdih in upočasnite izdih. Zdaj pa položite roko na srce in se spomnite nečesa ali nekoga, za kar ste hvaležni. Izberite enostavno: osebo, kraj, situacijo, hišnega ljubljenčka, ki resnično napolni vaše srce s hvaležnostjo. Ko nadaljujete globok vdih in počasen izdih, pustite, da vas občutek hvaležnosti preplavi po vsem telesu. Zadržite ta občutek od ene minute do pet minut ali dlje, če želite. K tej vaji se lahko vrnete večkrat in na svoj seznam dodate več razlogov za hvaležnost.

Dihalna tehnika osredotočanja

Zaprite oči, če so odprte. Nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. Vdihnite. Ko to počnete, si predstavljajte, da je zrak napolnjen z občutkom miru in spokojnosti. Poskusite ga občutiti po vsem telesu. Medtem ko globoko dihate, uporabite v mislih sliko, besedo ali frazo, da se boste počutili bolj sproščeni. Izdihnite. Medtem ko to počnete, si predstavljajte, da z zrakom odhajata vaš stres in napetost. Zdaj uporabite besedo ali frazo z dihom. Ko vdihnete, v mislih recite: »Diham mir in spokojnost.« Ko izdihnete, v mislih recite: »Izdihujem stres in napetost.« To počnite od 10 do 20 minut.

Dihalna tehnika izničenja stresa

To lahko izvajate stoje, sede na stolu, ki podpira vaš hrbet, ali leže na postelji ali blazini za jogo na tleh. Namestite se čim bolj udobno. Če lahko, imejte oblečena ohlapna oblačila, da vas ne ovirajo pri dihanju. Če ležite, položite roke nekoliko stran od telesa, z dlanmi navzgor. Noge naj bodo ravne ali pokrčite kolena, tako da so stopala ravno na tleh. Če sedite, položite roke na naslonjala stola. Če sedite ali stojite, postavite obe nogi ravno na tla. Ne glede na položaj, v katerem ste, postavite noge približno v širino bokov. Pustite, da vaš dih teče tako globoko v trebuh, kot vam je udobno, ne da bi ga silili. Poskusite vdihniti skozi nos in izdihniti skozi usta. Nežno in normalno vdihnite. Nekaterim ljudem pomaga enakomerno štetje od 1 do 5. Morda na začetku ne boste mogli doseči 5. Nato pustite, da nežno teče ven, in znova štejte od 1 do 5, če se vam zdi to koristno. To počnite vsaj 5 minut.