Ansambel Tomaža Rota s polko vabi v zidanico

Naslov nove polke Ansambla Tomaža Rota je Pridi v zidan'co. Zanjo so se družno odločili, da jo posnamejo, ker bo kmalu zelo aktualna, z njo pa vse vabijo na Dolenjsko, v deželo cvička. Glasbo zanjo sta skupaj ustvarila vodja ansambla Tomaž Rot in fehtar Blaž Jenkole, besedilo je dodal Sašo Đukić, ki v videospotu nastopa tudi kot lik mame Manke. »Sred' Dolenjske, sredi hribov, tam med klanci je en krov. A pod krovom sod stoji, v kleti v sebi vin' drži. Zidan'ca, oj, ta naš raj, zame je najljubši kraj. Vabim vanjo vsakogar, vince vsak'mu dam v dar,« poje v pesmi pevka Alja Deželan, ki je čisto prava Dolenjka, doma s podgorskih gričev, in tako zelo dobro ve, kako prijetni so trenutki v kakšni zidanici. »Prihajam z Dolenjske, kjer je veliko vinogradov. S popito količino dobre kapljice se sicer ne morem pohvaliti, a če je družba prava, se kakšnega deci sladkega ne branim,« pove Alja, ki se zaveda, da so trgatve za vinogradnike poseben praznik, še večji praznik pa pride na vrsto novembra, ko se v zidanicah mošt spremeni v vino.

Pojeta Tomaž Rot in Alja Deželan FOTO: arhiv ansambla

Člani ansambla nas s polko popeljejo v čas, ki je poln veselja, druženja, pa tudi glasbenih trenutkov, in jo poklanjajo vsem vinogradnikom in ljubiteljem žlahtne kapljice po vsej Sloveniji. Pesem v sebi nosi duha toplih jesenskih večerov ob kozarcu vina, sproščenega vzdušja v družbi prijateljev ter veselja ob zvoku harmonike.

»Pesem je kar nekaj časa čakala v predalu, da je prišla na vrsto. Sprva je bil njen naslov Bala, bala, kar v dolenjskem narečju pomeni 'pridi, pridi'. Ker pa je res namenjena vsem, ki imajo radi rujno kapljico, smo se odločili, da naslov spremenimo v Pridi v zidan'co, saj bodo to razumeli prav vsi Slovenci. In močno verjamem, da se bo v času trgatev pesem slišala iz marsikatere dolenjske zidan'ce,« pravi avtor besedila Sašo Đukič.