Ansambel Frančič z glasbo iz roda v rod

Slavko Frančič, znan po svojem nasmehu in dobri volji, je sprva harmoniko igral sam in z njo v 15 letih v zakon pospremil okoli tristo ženinov in nevest. To so bili naporni časi, saj so ohceti trajale tudi po dva, tri dni. A časi so se spremenili, harmonika ni bila več dovolj, zato je bilo treba povabiti k sodelovanju še druge godce. Ker so Frančičevi glasbena družina, ljudski godec je bil tudi Slavkov oče Lojze, je Slavko leta 1994 v svojo družbo povabil kar svoja otroka, takrat devetletnega sina Matjaža in dve leti starejšo hčer Branko. Tako je nastal Trio Frančič, pozneje pa so se preimenovali v ansambel Frančič. Igranje na porokah so nadaljevali in danes se lahko pohvalijo, da so skupaj igrali na več kot 700 porokah, kar je dosežek, ki ga bo težko preseči.

Opevajo petelina

Zadnjih osem let je ob Slavku, Matjažu in Branki še Kristjan Avbar, občasno pa se jim pridružijo še drugi družinski člani. Radi opevajo domači Šentjernej in njihove posebnosti. Še posebej znana je njihova polka Šentjernejski ptjeln, v kateri opevajo petelina, ki je posebnost njihovega kraja, nič manj ni priljubljena polka Šentjernejsko vabilo, po kateri so naslovili svojo prvo kaseto in zgoščenko, katere izid je bil pomemben mejnik v njihovem delovanju. Velik hit je tudi valček Poročni venec, ki so ga posneli leta 1996 in ga posvetili mladoporočencem.

Ansambel sestavljajo trije Frančičevi, Slavko, Matjaž in Branka, ter Kristjan Avbar. FOTO: arhiv ansambla

V prvih 15 letih delovanja so se redno udeleževali največjih slovenskih glasbenih festivalov in postali še bolj prepoznavni, najbolj veseli so bili zlatega slovenskega slavčka, ki so ga leta 2006 prejeli iz rok Ivana Sivca in naše medijske hiše, kot tretji najbolj priljubljen ansambel v Sloveniji. Ponosni so na nagrado občine Šentjernej, ki so jo prejeli za izjemno predstavljanje kraja doma in po svetu.

Letošnji januar je za ansambel Frančič poseben, saj bodo svojih 30 glasbenih let predstavili na koncertu v domačem Šentjerneju. »Na odru bomo z glasbo predstavili zgodbo naših štirih rodov, od očeta Lojzeta do mojih vnukov, ki nadaljujejo družinsko tradicijo, obogatili pa ga bodo številni gostje. Z nami bodo ansambel Novi Spomini, harmonikarski orkester Klemna Hribarja ter pevski zborček najmlajših iz vrtca Brusnice, ki ga vodi moja hčerka Branka. A vsega še ne bomo razkrili, naj kaj ostane za presenečenje,« ostaja malce skrivnosten Slavko Frančič.