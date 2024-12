Ani Frece Križanič: December je mesec praznovanj in ljubezni

Glasbenica Ana Frece Križanič je razigrana in ustvarjalna ženska, tako kot najbolj praznični mesec v letu. December je eden izmed njenih najljubših, saj se takrat še bolj poveže z družino, poleg tega ima letos kar več razlogov za veselje. Ani, ki praznuje 18. decembra, njena starejša hči Miša pa bo v tem času dopolnila štiri leta, je namreč s svojo zasedbo Hotel za srečo izdala igrivo skladbo Bosa se igrat. Čeprav je še čisto sveža in se njenih igrivih melodij kar ne moremo naveličati, pa njena pesem Moj božični hit, ki jo je posnela lani, v videospotu pa je nastopila vsa njena družina, odlično sovpada s časom, v katerega smo zakorakali. »December je bil v preteklosti zame precej divji, s hitenjem od enega nastopa do drugega. Letošnje leto je nekaj posebnega in želim si čim več časa preživeti v objemu družine,« pravi simpatična pevka.

Štejejo le malenkosti

Zaupala nam je, da ne mara velike praznične evforije. »Norija sredi novembra je neokusna. Manj je več, saj drugače ne moreš uživati in imaš ves čas občutek, da nekaj moraš postoriti,« pravi pevka. Pri darilih prisega na zmernost, predvsem pa podpira slovenske oblikovalce, ustvarjalce, pridelovalce in male obrtnike.

Letos si je vzela več časa zase in za hčerki Beti in Mišo. FOTO: Matic Holobar

»Kot otrok bi lahko imela vse, kar si je srce poželelo, saj sta oče in mama delala v tujini. A jaz sem imela zelo malo igrač in spominjam se, da sem se najraje igrala z domišljijo. Obe s hčerko imava rojstni dan decembra in vsem sorodnikom na srce polagam, naj ne zapravljajo po nepotrebnem. Za Mišo predvsem predlagam kakšne barvice ali kaj podobnega, torej stvari, ki ji vedno pridejo prav. Draga darila nam ne pomenijo nič, saj so malenkosti tiste, ki štejejo.«

Po 18 dneh so spet skupaj

Obdana z ljubeznijo in ljubečo družino je trenutno v najsrečnejšem in najbolj zadovoljnem življenjskem obdobju. »Najraje smo skupaj in takrat se igramo in ustvarjamo. Praznike bomo preživeli pri starših, prav tako se radi družimo z mojim bratom, ki je izjemno družinski človek. Le kdo bi se branil dobre družbe in odlične hrane?« se zasmeji Ani. Ob tem poudari, da je december idealen mesec, ko se lahko kljub vsemu umirimo in čas namenimo najdražjim.

Ani s skladbo Bosa se igrat sporoča, kako dragoceno je ohraniti iskrice otroške navihanosti. FOTO: Novisuals

»Že tako ga imamo malo, zato ga kakovostno izkoristimo,« pravi. Njen mož Roman, ki dela kot turistični vodnik, je pogosto odsoten, zato še raje izkoristita praznične dneve. Nedavno se je vrnil z 18-dnevnega potovanja, čez praznike pa bo v Sloveniji, česar se vsi neizmerno veselijo. Še posebno dekleti, ki sta njegovi ljubici. »Kadar ga ni, si večkrat ogledamo videospot za pesem Moj božični hit, saj v njem nastopa tudi Roman. Ko je doma, je res predan oče,« pohvali dragega.

Družinsko potovanje na Tajsko

Zaupa nam še, da bodo konec januarja odpotovali na Tajsko. »Takrat se zadeve tudi na glasbenem področju malce umirijo. To bo naše prvo daljše potovanje, ki se ga že zelo veselimo. Radi si privoščimo poletje sredi zime, saj se imamo poleti lepo tudi doma. Naša Slovenija je namreč prečudovita,« pravi pevka.

Mož Roman je že lani nastopil z Ani v videospotu za skladbo Moj božični hit, letos pa še v spotu za Bosa se igrat. FOTO: Matic Holobar

Z zasedbo Hotel za srečo ima po letošnjem letu, ko si je vzela več časa zase in za družino, velike načrte, med drugim zaključujejo album. »Potrebovala sem počitek. Vsi moji načrti se sicer niso uresničili, a nič zato. Zgodilo se mi je veliko lepih stvari, med njimi skladba Bosa se igrat,« pravi. V videospotu je tudi tokrat nastopila z možem, besedilo pa nosi pomembno sporočilo. »Namiguje na pomen življenja v trenutku in kako dragoceno je ohraniti iskrice otroške navihanosti, po kateri vsi tako zelo hrepenimo,« nam položi na srce.