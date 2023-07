Ani Frece je zaljubljena v francoskega duha

Za Ani Frece so Festival slovenskega šansona, Slovenska popevka in tudi MMS, letos je na slednjem nastopila s svojo zasedbo Hotel za srečo, ki jo sestavljajo priznani uveljavljeni jazz inštrumentalisti. Ko se s Štajerko dobiva v prestolnici, mi zaupa: »Prvikrat smo se prijavili na MMS, in to, da nam je uspelo, je krasno. Vsekakor lepa priložnost, da svoje avtorsko delo predstaviš širši publiki.« Za njimi je zelo pestro in delovno obdobje. »Priprav za MMS ni bilo malo, zadnji teden smo imeli v okviru festivala tudi predstavitvene večere pa ogromno vaj, generalk … Zdi se mi, da sem kar na dopust...