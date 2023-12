Andrej Hofer, televizijec, ki je po duši tudi radijec, bo na silvestrovo v službi

Zadnji letošnji večer in tudi vsi petki v januarju bodo na Televiziji Slovenija glasbeno zelo pestri. Gledalci prvega programa Televizije Slovenija bodo tudi letos silvestrovali v družbi številnih zabavnih, pop in narodnozabavnih glasbenikov, ki se bodo zvrstili v oddaji Srečno 2024, ta bo hkrati zadnja oddaja V petek zvečer.

Nikomur, ki bo z nami, zagotovo ne bo dolgčas.

Poleg glasbenikov pa bodo v novo leto gledalce pospremili tudi številni znani voditeljski obrazi s televizije. Med njimi bo Andrej Hofer, televizijec, ki je po duši tudi radijec. In prav na radiu, čez cesto, na Kolodvorski ulici, bo Hofer preživel silvestrovo v živo, saj bo že drugo leto zapored vodil oddajo Silvester na Prvem. V njegovi družbi bodo vsi, ki bodo zadnji letošnji dan in prvi dan novega leta pred radijskimi sprejemniki vse od 22. do 5. ure zjutraj.

Skupaj z Ano Tavčar bo vodil tudi oddajo Srečno 2024 na prvem programu Televizije Slovenija. FOTO: Adrian Pregelj

»Pestro in zabavno bo in nikomur, ki bo z nami, zagotovo ne bo dolgčas. Povezali se bomo s slovenskimi pevkami in pevci ter preverili utrip na njihovih silvestrskih zabavah po vsej Sloveniji. Če koga zanima, kako v novo leto vstopijo v Berlinu, Beogradu, Bangkoku, Washingtonu in Rimu, bodo to radijskim poslušalcem razkrili dopisniki naše medijske hiše, ki bodo pripravili praznične razglednice. Te pa bodo popestrili s skladbami, ki ne manjkajo na novoletnih zabavah v omenjenih mestih,« razkriva Hofer.

Kot nam je še povedal, se bodo lahko poslušalci in poslušalke na silvestrovo tudi nasmejali napakam radijskih napovedovalcev in se veselili športnih dosežkov v letu 2023. »Prav tako bomo preleteli samo dobre novice s kolegi iz informativnega programa ter se povezali z regionalnima centroma v Mariboru in Kopru ter drugimi dopisniki po Sloveniji,« še napoveduje voditelj. Da bosta večer in noč začinjena z dobro, predvsem slovensko glasbo, pa bosta poskrbela Matej Jevnišek in Aida Kurtović, ki bosta izbrala skladbe.