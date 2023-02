Maja Keuc, ki poje pod umetniškim imenom Amaya, se je s skladbo Rdeče, ki jo je predstavila na lanski Popevki in osvojila nagrado za najboljše besedilo, prerodila. Odlična pevka, ki nas je leta 2010 zastopala na Evroviziji in se lahko pohvali tudi z najboljšo slovensko evrovizijsko pesmijo No One, je kar osem let ustvarjala na Švedskem v enem najbolj priznanih studiev in kolektivov glasbenih ustvarjalcev – Baggpipe. Kot piska glasbe je sodelovala s pevko Anastacio, Janet Jackson, Quincyjem Jonesom, stoji pa tudi za precejšnjim številom korejskih megazvezdnikov. V tem času je bila šest le...