Županja nenadoma odstopila, nato šok: obotožena je posilstva mladoletnika (VIDEO)

Policija v Louisiani v ZDA je aretirala 42-letno Misty Clanton Roberts zaradi obtožb posilstva tretje stopnje in prispevanja k prestopništvu mladoletnika. Po plačilu varščine v višini 75.000 dolarjev so jo izpustili iz zapora. Ali bo sledilo sojenje, še ni znano.

Tiskovni predstavnik policije je dejal, da sta domnevna mladoletna žrtev in še en mladoletnik povedali posebni enoti za žrtve, da je Robertsova spolno občevala z mladoletnikom, ko je bila županja majhega mesta na jugozahodu Louisiane.

Odstopila kot županja, sledila aretacija

Do njene aretacije je prišlo manj kot teden dni po tem, ko je nenadoma odstopila. Ob tem je sodelavca omenila, da gre na nenačrtovan dvotedenski dopust.

Adam Johnson je njen odvetnik in je za KPLC-TV povedal, da je njegova stranka nedolžna.

»Ni bila obtožena kaznivega dejanja in/ali obsojena za kakršno koli kaznivo dejanje. Verjamemo, da bo javnost spoštovala njeno ustavno domnevo nedolžnosti. Misty in njena družina sta zelo hvaležna za podporo, ki sta jo prejela od prijateljev in sosedov in veselimo se, da bomo to nesrečno situacijo pustili za seboj,« je dejal.