Znani plesalec padel iz petega nadstropja v smrt

Vladimir Škljarov je bil poročen s plesalko Marijo Škljarov, s katero je imel dva otroka. Rodil se je v Sankt Peterburgu in študiral na sloviti akademiji ruskega baleta Vaganova, kjer je diplomiral leta 2003. Istega leta se je pridružil Mariinskemu gledališču, leta 2011 je postal njegov ravnatelj. V dvajsetih letih delovanja v gledališču je plesal glavne vloge v številnih predstavah, med drugim v Giselle, Trnuljčici, Don Kihotu, Labodjem jezeru ter Romeu in Juliji. Nastopal je na prestižnih prizoriščih po vsem svetu, med drugim v Kraljevi operni hiši v Londonu in Metropolitanski operi v New Yorku.