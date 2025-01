Zmagovalec šova Zvezde Granda izgubil štiri družinske člane: »Morilca sem poznal na videz kot prijaznega fanta ...«

Pevec Darko Martinović, zmagovalec šeste sezone pevskega šova Zvezde Granda, ki sicer živi na Cetinju, je po tem, ko se je razvedelo, da je v sorodstvu z umorjenima dvojčkoma Markom in Milošem, razkril, da je v strašnem poboju izgubil tudi strica in teto.

Aco Martinović je na petih lokacijah v Cetinju pobil 12 ljudi, direktor policijske uprave Lazar Šćepanović pa je razkril, da so bile žrtve pravzaprav člani morilčeve družine ter njegovi prijatelji in botri.

»Z umorjenima dvojčkoma sem bil v sorodu, ubil pa je tudi mojega strica in teto,« je povedal Darko in opisal, kako ga je pretresla strašna novica o tragediji, ki je šokirala ves Balkan.

»Bil sem doma, hotel sem preživeti čas z bratom in družino, morali bi iti ven v mesto. Prejeli pa smo strašno novico in takoj poklicali bližnje sorodnike in prijatelje, da bi kaj izvedeli, saj veste, v tej situaciji so vsi izgubljeni. Potem smo izvedeli, da so bili ubiti dvojčka Marko in Miloš ter moj stric in teta,« je povedal Darko.

V Črni gori razmišljajo o popolni prepovedi posedovanja orožja V Črni gori se je danes začelo tridnevno žalovanje zaradi sredine tragedije, v kateri je 45-letni moški v strelskem napadu ubil 12 ljudi, še štiri pa huje ranil. Črnogorski premier Milojko Spajić je za petek sklical izredno sejo sveta za nacionalno varnost, na kateri bodo razpravljali tudi o morebitni popolni prepovedi posedovanja orožja.

Na vprašanje, ali pozna morilca in ali je bil z njim v sorodu, Darko pravi: »Poznali smo ga na videz, kot prijetnega mladeniča. Osebno ga nisem poznal. To je majhno mesto s 15.000 ljudmi, vsi se ne poznamo, več nas ima priimek, a to ne pomeni, da sva kakor koli v sorodu,« je zaključil Darko.