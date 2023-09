Zločin, ki zaledeni kri v žilah: Leno (10) posilil 25-letnik, ubil pa 11-letnik

Pet mesecev po umoru desetletne Lene v otroškem domu v Wunsiedlu na Bavarskem je državno tožilstvo vložilo obtožnico proti 25-letnemu moškemu zaradi posilstva. A po poročanju nemških medijev 25-letnik ni odgovoren za dekličino smrt.

Deček(11) je deklico ubil, ker sta se sprla

Po dosedanjih rezultatih preiskave je za deklicino smrt kriv deček (11), kar sta v torek potrdila državno tožilstvo in policija. Po intenzivni preiskavi obstaja močan sum, da je 25-letnik posilil 10-letno deklico. Med poskusom tatvine v noči na 4. april 2023 je skozi odprto kopalniško okno vstopil v Dom za otroke in mladino, kjer je po naključju srečal enajstletnega dečka in kasneje še deklico, ki sta bivali v tem zavodu. Nato je 25-letnik posilil Leno, nato pa odšel, poroča revija Fenix​​​. Zaradi sledi, najdenih na kraju dejanja, so 25-letnika pridržali konec aprila, večino očitanih kaznivih dejanj pa je priznal. »Ni pa mogoče dokazati, da je vpleten v umor deklice,« sta sporočila policija in državni tožilec.