Ženska umrla po puljenju zoba: poglejte, kaj se je dogajalo

Prvostopenjsko sodišče v Đakovici na zahodu Kosova je odredilo enomesečni pripor za zobozdravnika DŽ.K. in enomesečni hišni pripor njegovi sestri H.K iz Mališeva po smrti pacientke, ki sta jo zdravila v svoji zasebni zobozdravniški ordinaciji. DŽ.K. je osumljen storitve kaznivih dejanj malomarnega zdravljenja in nedovoljenega opravljanja zdravniške dejavnosti, njegova sestra H.K pa je osumljena nedovoljenega opravljanja zdravniške dejavnosti in posebnih primerov ponarejanja listin, pišejo tuji mediji.

Obtoženi DŽ.K. je v torek, 22. avgusta, kot zobozdravnik med puljenjem zoba L. Š., uporabil neustrezne metode zdravljenja med posegom puljenja zob. Pacientka je umrla na dvorišču zasebne zobozdravniške ordinacije.

Zobozdravnik z zasebno prakso, ki je opravil poseg, je v priporu, njegovi sestri, ki mu je v ordinaciji pomagala kot medicinska sestra, pa so odredili hišni pripor. Bratu naj bi v ordinaciji namreč pomagala kar brez strokovne izobrazbe, po izobrazbi pa je šivilja.

Pri preiskavi ordinacije so našli 18 spričeval in drugih ponarejenih listin s štampiljkami zdravstvenih šol in medicinske fakultete.