Žena iz pekla: moža je tepla, ga zaklepala in mu je jemala plačo

Na območju Istre je hrvaška policija prijela 64-letno žensko, ki je osumljena večletnega psihičnega in fizičnega nasilja nad življenjskim partnerjem. Sumijo jo tudi nezakonitega odvzema svobode možu.

Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi 64-letnica od leta 2017 psihično in fizično vsakodnevno zlorabljala tri leta starejšega moža. Tepla ga je in omalovaževala, mu preprečila socialne kontakte in tudi stike z drugimi člani družine, je ugotovilo tožilstvo v Pazinu.

Vsak dan naj bi hodila z njim na delo in zahtevala, da ji izroči plačo, po vrnitvi iz službe mu je odvzela ključe avtomobila, vozniško dovoljenje in telefon. Prav tako ga je zaklepala v sobo in mu onemogočala izhode. Oškodovancu je ob tem prizadejala občutek ponižanja, strahu in dolgotrajno trpljenje.

Istrijanka je trenutno v priporu.