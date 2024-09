Zbila sta jo in zadavila, tožilstvo je zdaj vložilo obtožnico

Beograd • Le dva dni pred šestmesečno obletnico izginotja še ne dve leti stare Danke Ilić iz srbskega mesta Bor je višje tožilstvo v Zaječarju vložilo obtožnico zoper Dejana Dragijevića in Srđana Jankovića. Prepričano je, da sta deklico umorila. Tretji soobtoženi Radoslav Dragijević oziroma Dejanov oče pa da je pomagal storilcu po kaznivem dejanju in kaznivega dejanja ni naznanil.

Dankina mama Ivana je za srbski Blic v prvem komentarju te novice povedala, da zaupa v delo tako policije kot tožilstva oziroma verjame, da obtožnice nista vložila brez dokazov. »Želim si le, da bi vedela, kje je moj otrok. Da vem, kje mu lahko prižgem svečo,« je dodala. Pojasnila je, da je šla družina v pol leta skozi pravi pekel. Ne samo da so izgubili nesrečno deklico, skrbi jo tako za lastno varnost kot za varnost njenih drugih otrok. »Vsi vedo, kje živimo,« je povedala in še, da je deležna obrekovanja, napadov in celo namigovanja, da je sama nekaj storila hčerki.

Izpovedi prič, GPS-lokacija in nadzorne kamere so dokaz tožilstva.

Zgodba o izginotju je marca letos pretresla celotno regijo. Začelo se je 26. marca, ko je deklica izginila z dvorišča družinske počitniške hiše v Banjskem Polju pri Boru na vzhodu Srbije. Sledila je obsežna iskalna akcija, a zaman. Četrtega aprila so aretirali zaposlena na lokalnem komunalnem podjetju Dragijevića in Jankovića; prvi naj bi na začetku priznal, da je bil v službenem avtu fiat panda, ki ga je vozil Janković, in da je z njim zadel deklico, ki je bila takrat sama na cesti. Dragijević naj bi še razkril, da jo je potem dal v avto in zadavil, truplo pa da naj bi odpeljala na deponijo. Čez dva dni naj bi ga s pomočjo očeta Radoslava in brata Daliborja premestil. Kam natančno, ni razkril.

Obtožnica temelji na pričah in posnetkih nadzornih kamer. Slednji naj bi potrdili, da sta bila obtožena na kraju, kjer je deklica izginila. Enako naj bi dokazal GPS v službenem vozilu. Upoštevali naj bi tudi Dejanovo priznanje, a je bilo to kasneje umaknjeno.