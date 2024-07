Zaradi okužbe z nevarnim parazitom umrla dva otroka

Osnovna šola v Liverpoolu se je spopadla z izbruhom giardioze, okužbe, ki jo povzroča parazit. Simptomi vključujejo drisko, želodčne krče, vetrove in napenjanje. Na splošno okužba ne velja za resno zdravstveno tveganje, saj je zlahka ozdravljena z antibiotiki. Kljub temu pa sta dva otroka, stara 5 in 6 let, okužbi podlegla.

Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA) je dejala, da čeprav razlog za njuno smrt še ni potrjen, je »malo verjetno«, da gre za posledico okužbe.

Njihov tiskovni predstavnik je dejal: »Agencija Združenega kraljestva za zdravstveno varnost se zaveda žalostne smrti dveh otrok, ki sta obiskovala osnovno šolo Millstead, naše misli so z družino, prijatelji in šolsko skupnostjo. Malo verjetno pa je, da sta smrti posledici giardioze. Giardija običajno povzroča bolezen prebavil, ki se širi predvsem v gospodinjstvih in šolah.«

Šolo so začasno zaprli

Michelle Beard, ravnateljica šole za posebne potrebe, je dejala, da bosta nesrečneža »večno v naših srcih«.

Rekla je: »Celotna skupnost šole Millstead je na tleh, po tem, ko smo izvedeli za tragično smrt svojih dveh šolarjev. Obema družinama smo izrekli iskreno sožalje. Otroka sta v svoja oddelka vnašala veselje, za vedno bosta v naših srcih.«

O izbruhu giardioze, ki jo povzroča parazit giardia lamblia, je prejšnji mesec prvi poročal Liverpool Echo. Od takrat so uvedli preventivne ukrepe za zajezitev izbruha, vključno s popolnim zaprtjem šole za teden dni.

Giardiozo povzroča parazit giardia lamblia. FOTO: Fb

Emma Savage, svetovalka za zdravstveno varstvo iz UKHSA je dejala: »Preiskava poteka, šoli in staršem pa smo posredovali informacije in nasvete. Uvedeni so bili javnozdravstveni ukrepi, ki pomagajo preprečiti nadaljnje širjenje.«

Simptomi navadno niso resni

Giardioza se lahko razširi z neposrednim stikom z okuženimi ljudmi ali živalmi ali z uživanjem hrane ali pijače, kontaminirane z okuženimi iztrebki. Običajno povzroča blage simptome, kot so driska, čezmerno napenjanje, riganje, napenjanje in izguba teže. Po začetku zdravljenja bi morali simptomi izginiti v približno enem tednu, včasih lahko trajajo dlje.

Širjenje lahko preprečimo z umivanjem rok z milom in vodo, zlasti po uporabi stranišča ter pred rokovanjem in uživanjem hrane. Tudi otroke je treba spodbujati, da si redno umivajo roke.

Okužiti se je mogoče tudi s spolnim stikom. Simptomi se običajno pojavijo en do dva tedna po okužbi, pri nekaterih se nikoli ne razvijejo. Tudi slednji pa lahko prenesejo okužbo na druge. Zdravniki jo diagnosticirajo tako, da v analizo pošljejo vzorec blata.

Smrti so zaradi te bolezni v razvitih državah izjemno redke. Ocenjujejo, da se na svetu letno pojavi okoli 200 milijonov primerov giardioze, od katerih se jih približno 500.000 konča s smrtjo.

Preberite še: