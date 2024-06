Umrli trije ljudje, okuženi z legionelo

Šest bolnikov, ki so bili hospitalizirani v Univerzitetni bolnišnični center Zagreb, na lokaciji Rebro, je bilo okuženih z legionelo, so potrdili v Univerzitetnem bolnišničnem centru, tri osebe pa so popoldne umrle. Vsi okuženi so imeli hude pridružene bolezni in imunsko oslabljeno stanje, legionela pa je njihovo stanje drastično poslabšala, so še sporočili.

Znake bolezni je kazalo šest bolnikov, od tega dva v resnem stanju.

»Gre za bolnike, ki so hudo bolni zaradi osnovne bolezni, zato jim je legionela drastično poslabšala stanje,« je danes povedal prof. Milivoj Novak, pomočnik direktorja za kakovost v Univerzitetnem bolnišničnem centru v Zagrebu.

Potem ko so ugotovili, da imajo okužene paciente, je stekla preiskava, kje se je okužba začela, saj je znano, da se zelo pogosto lahko širi iz klime ali vode.

Atipična pljučnica

Legionarska bolezen je atipična pljučnica, ki jo povzročajo bakterije. Zdravi se z antibiotiki, azitromicinom, kinoloni ali rifampicinom.

»Takoj smo obvestili Hrvaški inštitut za javno zdravstvo, ki je opravil vse analize in izolacijo bakterije v vodovodnem sistemu. Trenutno poteka pasterizacija, to pomeni, da iz vseh pip v bolnišnici spuščajo toplo vodo,« je zaključil Novak.

Za izpiranje vseh pip je treba temperaturo vode dvigniti na minimalno 75 stopinj Celzija in pustiti, da se izpere. Kako se je bakterija znašla v vodovodnem sistemu, bo težko ugotoviti, znano pa je, da se ta bakterija razmnožuje v topli vodi, zato se ljudje običajno okužimo z vdihavanjem okuženih vodnih kapljic.

Epidemije te bolezni so večinoma povezane z vodovodnimi napeljavami bolnišnic, hotelov in javnih kopališč ali bazenov. Na splošno ni prenosa bolezni s človeka na človeka.

Dejstvo je, da vsi izpostavljeni ne bodo zboleli. Pri nekaterih se razvije blažja oblika bolezni, pri nekaterih pa je potek bolezni izjemno hud.

Na Hrvaškem vsako leto zboli približno petdeset ljudi, najpogosteje v toplejšem delu leta. Za okužbo je dovolj že vdihavanje kontaminiranega aerosola ali vode.

Ker gre za bakterijo, se bolezen zdravi z antibiotiki, kljub temu pa je umrljivost od 5- do 10-odstotna. Pomembno je, da čim prej ugotovimo, da gre za legionarsko bolezen, in začnemo zdravljenje, poroča jutarnji.hr.