Nove podrobnosti o smrtonosnem kajmaku: ljudje so umirali v hudih mukah

Moški iz Srbije (39) je bil obsojen na 13 mesecev zapora, plačati pa bo moral še 25.000 evrov denarne kazni, ker so v njegovi mlekarni izdelali oporečni kajmak. Od zastrupitve s smrtonosno bakterijo je umrlo 5 ljudi, 6 jih bo imelo dosmrtne posledice.

Sojenju, ki je potekalo prejšnji teden, je botroval niz zastrupitev z listerijo v letih 2020-2022. Ko so oblasti v Avstriji opravile temeljito preiskavo, so jih dokazi pripeljali do mlekarne Gloggnitz v Wiener Neustadtu v Spodnji Avstriji. Sodni izvedenci so ugotovili, da listerija, ki je povzročila bolezen pri ljudeh, pripada istemu sevu bakterije, ki so ga našli v mlečnih izdelkih dotične mlekarne.

Trajno oslabeli

Po poročanju medijev v Nemčiji sta dve osebi utrpeli trajno poškodbo možganov, tri pa kronično odpoved ledvic, pljučnico in oslabelost, poroča Nova.rs.

Ilustracija listerije. FOTO: Wildpixel Getty Images/istockphoto

Mlajša ženska je povedala, da je leta 2022 po zaužitju mlečnih izdelkov rodila sedem tednov prezgodaj, otroka so morali takoj priključiti na ventilacijo, saj je zbolel in dobil hudo obliko sepse. Gradbeni delavec, ki je zaužil strupeni kajmak, se bo moral do konca življenja hraniti s pomočjo cevke, še ena ženska pa je sedaj priklenjena na invalidski voziček. V sodni dvorani se je pojavila tudi vdova moškega, ki je za posledicami zastrupitve umrl.

Podjetje v stečaj

Srbsko podjetje je po tem, ko so v javnost prišle informacije o okužbi, razglasilo stečaj, na sodišču pa se je izkazalo, da je to že drugič, ko so v tej mlekarni našli listerijo. Prvič so jo opazili leta 2018, a je obtoženi Srb povedal, da je za to izvedel šele pozneje.

Zaslišanje je razkrilo številne pomanjkljivosti pri delu mlekarne. Priče so povedale, da so v delovnih prostorih podgane, neprijeten vonj, nedelujoče hladilne naprave... Poleg niza napak pri vzdrževanju je bilo ugotovljeno tudi, da zaposleni niso bili ustrezno izobraženi in da dostavna vozila niso imela ustreznega hlajenja.

Obtoženi higienske težave zanika

Obtoženi Srb je na sojenju spregovoril o svojih dejavnostih pred odprtjem sirarne. 13 let je delal v mesnopredelovalnem podjetju, preden je sam kupil mesnico in jo spremenil v mlekarno. Zanikal je higienske težave, o katerih je poročala inšpekcija.

Da se postopek ne bi zavlekel, so sprejeli sklep, da bodo o novih obtožbah odločali 14. marca. Sodba ni pravnomočna.