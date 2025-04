Medo Felix odhaja iz slovenske kletke v avstrijski gozd

Že nekaj časa v Novicah poročamo o prizadevanju avstrijskih zaščitnikov živali, zbranih v društvu Štiri tačke (Vier Pfoten​), da bi zadnje slovenske medvede, ki so legalno v zasebnem lastništvu, preselili v (avstrijske) gozdne rezervate za medvede. Še posebno velik je bil interes za selitev Felixa, ki pri 34 letih trenutno še biva v kletki pri gostišču Tušek v Gornjih Ložinah na Kočevskem. Februarja smo poročali, da so njegovi lastniki privolili, da ga odpeljejo za severno mejo, a ga je najprej morala pregledati veterinarska stroka in oceniti, ali je starejši ter slabotni kosmatinec sploh v kondiciji za prevoz.

Upam, da je to mejnik in da bo prepričal tudi druga dva lastnika.

»V sredo je ekipa Štirih tačk skupaj z veterinarko pri ogledu ugotovila, da je Felix v dovolj dobrem stanju za transport,« so v četrtek raportirali člani društva, ki so obiskalo našo deželo. V sredo sta najprej predstavnike avstrijskega društva sprejela državna sekretarja Maša Kociper in Jure Leben, sporočilo o srečanju pa so poslali iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba: »Vlada aktivno podpira prizadevanje društva Štiri tačke za selitev medvedov,« so deklarativno zapisali iz premierjevega kabineta, kjer so še potrdili navedbe zaščitnikov: »Pri pregledu medveda Felixa je bilo ugotovljeno, da je v dobri zdravstveni kondiciji in tako primeren za selitev, ki se bo zgodila v mesecu ali dveh.«

Na družbenih omrežjih je Golob objavil tudi posnetek svojega srečanja z avstrijskimi aktivistkami: »Ukvarjajo se z reševanjem medvedov iz ujetništva, predvsem pa s tem, da jim ponudijo ustrezno zavetišče,« je opisal Štiri tačke, njihova predstavnica Patricia Tiplea, vodja oddelka za reševanje divjih živali, pa se je zahvalila za »sodelovanje z vami, vlado in ministrstvi« ter dejala: »Upam, da je to mejnik in da bo prepričal tudi druga dva lastnika,« k čemur je Golob navrgel: »Se veselim.«

Iz slovenske kletke gre v avstrijski gozdni rezervat. FOTO: Vier Pfoten

Spomnimo: medved Tim živi v Vrzdencu, medvedka Mici pa v Žirovnici. Timov lastnik Jože Rožmanec o selitvi ne želi niti slišati, lastnica Mici pa je za gorenjsko glasilo zatrdila, da bi bilo v tujem okolju preživetje njene samice ogroženo, ter napovedala kazensko ovadbo zoper Štiri tačke.

A trenutno se pogovarja neposredno z državnim vodstvom, Avstrijke in Avstrijci pa so razkrili še načrtovano časovnico selitve: »Po desetletnem trpinčenju kot medved iz restavracije lahko Felix končno gre v pokoj. Pred transportom v nekaj tednih ga bomo preiskali še pod narkozo, da izvemo več o njegovem zdravstvenem stanju,« pišejo Štiri tačke, ki dve leti in pol vodijo aktivnosti za osvoboditev naših kosmatincev.

Državna sekretarja Maša Kociper in Jure Leben sta sprejela predstavnike društva Štiri tačke, z Avstrijci pa se je srečal tudi Robert Golob. FOTO: Kabinet Predsednika Vlade

Vladno ravnanje je mogoče razumeti tudi pod pritiskom okoli sto tisoč podpisnikov iz različnih držav, ki so prek spleta izrazili strinjanje z ravnanjem Štirih tačk, ki da rešujejo medvede »grozne usode«, ter hujskajo: »Zahtevajte od slovenskih oblasti, da odredijo zaplembo medvedkov Mici in Tima.« Za kaj takšnega bi morala slovenska država prelomiti svoje lastne stare zakone, ki izjemoma omogočajo zadnjim lastnikom, da imajo zveri za hišne ljubljenčke, dokler bodo slednji živi. Je pa tudi dokaz, da radi snamemo klobuk pred resnimi tujimi organizacijami, ki z mednarodno ureditvijo (ter financiranjem) izvajajo psihološki pritisk na lastnike in oblastnike.

Glede na to, da lovska zveza opozarja, da se je populacija medvedov v zadnjem desetletju povečala za četrtino (na okoli 950 zveri), jih imamo po hostah še nekaj za izvoz. Žal pa Štiri tačke bolj hrepenijo po tistih iz zasebnih kletk, ne pa po bodočih kandidatih za odstrel iz gozdnih prostranstev.