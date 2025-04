50 let Pie Zemljič: »Običajna ženska sem, močna, ljubeča in rohneča« (Suzy)

Znana je kot ena naših najbolj prepoznavnih gledaliških in filmskih igralk, ki je v več kot četrt stoletja trajajoči karieri zamenjala tri gledališča. Igrala je raznovrstne like, od strastnih in fatalnih do obupanih, zoprnih, svojeglavih in močno ranljivih. Prav to je tisto, kar jo dela tako čudovito in nepozabno.