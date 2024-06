V Rusiji 139 ljudi s simptomi botulizma, mnogi v resnem zdravstvenem stanju

Vsaj 139 ljudi v Rusiji je v zadnjih nekaj dneh poiskalo zdravniško pomoč s simptomi botulizma, so včeraj sporočile oblasti. Botulizem, ki se prenaša s hrano, je redka bolezen, ki jo povzroča strup, ki ga izloča bakterija Clostridium botulinum, ki živi v zemlji, sladkih in slanih vodah, v črevesju človeka in živali.

Če bakterija zaide v živila, v ugodnih pogojih tvori strup, ki deluje na živčni sistem tako, da povzroči ohromitve mišic. V Sloveniji je okužba redka. V zadnjih letih beležimo od nič do dve prijavi letno, piše Nijz.

Simptomi, značilni za botulizem, so lahko slabost, bruhanje, bolečine pod prsnico, bolečine v trebuhu, kratkotrajna driska, ki ji sledi zaprtje šest ur do osem dni po zaužitju hrane, ki vsebuje strup.

Sledijo lahko tudi nevrološke motnje, ohromitve mišic, najprej zgornjih, ki se širijo po telesu navzdol. Kot posledica ohromitve očesnih mišic se pojavijo motnje vida, dvojni vid, škiljenje, široki zenici, ki ne reagirata na svetlobo, spust veke. Kasneje se pojavijo težave pri govoru, požiranju, bolniki so brez glasu. V težkih primerih se lahko pojavijo ohromitve dihalnih mišic, mišic rok, nog ali telesa.

Bolniki so pri zavesti, nimajo vročine. Okrevanje je počasno in traja več tednov, lahko mesece.

V Moskvi je 121 ljudi poiskalo zdravniško pomoč zaradi suma na botulizem, je včeraj za rusko državno tiskovno agencijo Tass povedala podžupanja Anastazija Rakova. Dodala je, da je 55 okuženih v resnem zdravstvenem stanju, od tega jih 30 leži na intenzivni negi v bolnišnici.

Priljubljeno dostavno podjetje za nekaj časa ugasnili

Zdravniško pomoč so ljudje poiskali v Nižnem Novgorodu, mestu približno 400 kilometrov vzhodno od Moskve in v Kazanu, mestu približno 700 kilometrov vzhodno od Moskve, piše AP.

Zdravstveni uradniki povezali nekatere primere z dvema znamkama že pripravljenih solat. Ruski nadzornik javnega zdravja je po poročanju AP po prvih primerih zastrupitve ustavil prodajo solat.

Priljubljeno podjetje za dostavo hrane Kukhnya Na Rayone, ki deluje v Moskvi, Kazanu in številnih drugih mestih, je imelo na jedilniku eno od solat. Konec tedna so zaprli kuhinjo in opozorili, da ne ponuja več solate, ki je vsebovala fižol iz pločevinke.