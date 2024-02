Pet ljudi umrlo po zaužitju kajmaka, lastnik mlekarne obsojen

39-letni državljan Srbije je bil obtožen petih umorov iz hude malomarnosti in večkratnih (hudih) telesnih poškodb iz malomarnosti. V kajmaku njegove sirarne je rasla smrtonosna bakterija listerija.

Zaradi nevarnega mikroba je na Dunaju med letoma 2020 in 2022 umrlo pet ljudi, zbolelo pa jih je še šest – vključno z dojenčkom, ki je ob rojstvu leta 2022 zbolel za listeriozo. Deklica se je rodila sedem tednov prezgodaj in preživela smrtno nevarno sepso.

Podgane in črna plesen

Izpovedi prič na sojenju, ki se je začelo septembra 2023, so dale skrb zbujajoč vpogled v higienske razmere sirarne: govora je bilo o škodljivcih, podganah, črni plesni in zatohlem vonju. Za zaposlene ni bilo nobenega higienskega usposabljanja. Eden od dostavnih kombijev je bil namesto hladilen samo izoliran, v drugem pa hlajenje ni delovalo.

Obtoženi naj bi pretepal ženo

Obtoženi sirar iz Srbije se je izrekel za nedolžnega. Državna tožilka je v četrtek na začetku sojenja presenetila z razširitvijo obtožnice, dodala je še zlorabo zaupanja, napad, poskus napada in prisilo. »Svojo ženo je v pisarni poškodoval tako, da jo je grobo zgrabil za vrat in jo udaril po obrazu,« pravi tožilka.

»Mogoče sem jo zgrabil malo močneje...«

V sodni dvorani so predvajali videoposnetek dogodka z dne 10. marca 2023. Prikazuje žensko, ki kriči, napada pa jo obtoženec. »Nisem je udaril, sunil sem jo in morda tisti dan malo močneje zgrabil,« se je kljub posnetku izrekel za nedolžnega. Na posnetku je videti tudi, kako moški odriva zaposlenega, ki je pritekel na pomoč. »Ni me poškodoval,« je slednji dejal med pričanjem.

Samo vrh ledene gore

Tretji dan sojenja je nastopila izvedenska priča: »Pri obolelih so našli isti sev listerije kot v sirarni Gloggnitz. Nobenega dvoma ni, da gre za isti vir. Listerija je lahko prišla le iz te sirarne.« Inkubacijska doba je zelo dolga in traja do 70 dni. »Ti primeri so le vrh ledene gore. Gotovo je bilo okuženih še veliko več, a niso bili odkriti, ker so imeli blažje simptome,« je dejal strokovnjak.

13 mesecev in 25.000 evrov

Izvedenec zdaj preiskuje vsak primer okužbe posebej. Ena od žrtev je bila 188 dni v intenzivni zdravstveni oskrbi. Dunajčan, ki prej ni imel nobenih bolezni, je zdaj trajno odvisen od oskrbe. Drugi niso nič manj šokantni.

»Najbolj tragično na tem sojenju je to, da so ugasnila življenja. Ne glede na to, ali sem kriv ali ne, je to najhujše, kar se je lahko zgodilo. Neskončno mi je žal,« je v zaključni besedi zatrdil nekdanji direktor. »Želim, da se ta situacija hitro konča in da lahko pošteno nadaljujem svoje življenje.« Sodnica Birgit Borns mu je dodelila 13 mesecev zapora in 25.000 evrov kazni.