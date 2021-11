Zaradi jackpota trepetajo za življenje

Loterijski dobiček je vrtcu prinesel vzhičenje in takojšnje dogovore, kako bi pametno porabili denar, ko se je v razprave nenadoma vpletla zločinska tolpa in njihove sanje so se sprevrgle v najhujšo nočno moro. Tolpa namreč zahteva loterijski izkupiček, sicer grozi z usmrtitvami. Da mislijo resno, so dokazali z umorom očeta enega od otrok, ki obiskujejo vrtec.

Mehiška vlada je lani organizirala prodajo loterijskih srečk in tako zbirala sredstva za opremo bolnišnic; anonimnež je pokupil paket lističev in te razdelil med šole in vrtce v upanju, da jim bo sreča naklonjena. Vsaj enemu od vrtcev se je uresničila želja, ustanova v vasi Ocosingo, v kateri živijo staroselci, je čez noč obogatela in se razveselila več kot 800 tisočakov. Vrtec, ki ga obiskuje le nekaj več kot 20 otrok, je takoj začel kovati načrte, kako porabiti sredstva, s katerimi je zavoljo preglednosti razpolagala skupnost staršev. Ti so pokazali izjemno slogo in pripravljenost na sodelovanje za dobro svojih otrok in takoj vložili v novo streho, preostali načrti, ki so vključevali tudi vaško infrastrukturo, pa so ostali le na papirju, saj jih je kmalu dosegla oborožena tolpa Los Petules in zahtevala preostali denar. Loterija je namreč javno objavila seznam okoli sto dobitnikov, kar je bilo za vrtec usodno, saj zločinci zdaj vsem prebivalcem vasi strežejo po življenju. Zahtevajo denar, s katerim načrtujejo nakup orožja, s katerim naj bi premagali tolpo iz sosednje vasi, so naznanili; da mislijo povsem resno, pa so dokazali z umorom očeta enega od varovancev vrtca.

Ker denarja še vedno niso prejeli, so začeli napadati in ustrahovati ženske in otroke, tako da je kar 28 družin že zapustilo vas v mehiški zvezni državi Chiapas in se zateklo na varno. Mnogi so ostali brez domov, živine in drugega premoženja, lokalne oblasti pa so pred oboroženo tolpo nemočne.