Zaplenili največ sintetičnih mamil v zgodovini države

Mehiški vojaki so v torek zvečer v dveh racijah na severu države zasegli več kot tono mamila fentanil, poroča Washington Post, ki dodaja, da gre za največjo zaplembo sintetičnih mamil v zgodovini države.

Mamila so zaplenili mamilarskemu kartelu Sinaloa v istoimenski zvezni državi Mehike, pri čemer so zasegli tudi nekaj orožja in aretirali dva člana kartela.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je izjavila, da je preiskava potekala že dlje časa, v torek pa je obrodila sadove.

Ali so policisti že prej natanko vedeli, kje so mamila? FOTO: Evelyn Hockstein Reuters

V času vlade predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja so zvezne policijske in vojaške sile v prvi polovici letošnjega leta zasegle skupaj le 130 kilogramov fentanila, kar je 94 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Namigi na korupcijo

Sintetična mamila so kriva za smrt okrog 70.000 Američanov na leto. Mamila proizvajajo večinoma na Kitajskem, karteli pa jih iz Mehike tihotapijo v ZDA.

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je nedavno Mehiki zagrozil z uvedbo visokih carin, če ne ustavi dotoka fentanila v ZDA skupaj z nezakonitim priseljevanjem. Washnington Post namiguje, da so policisti natanko vedeli, kje se mamila nahajajo in so jih zasegli šele po Trumpovi grožnji.

State Department je medtem v sredo povečal nagrado pri tiralici za voditelja kartela Jalisco Nemesia Oseguero z deset na 15 milijonov dolarjev. Oseguera vodi kartel, ki prav tako kot Sinaloa proizvaja in prodaja velike količine fentanila v ZDA.