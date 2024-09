Žalostna novica, umrla je olimpijka, ki je bila pred dnevi brutalno napadena

Žalostna novica je, da je nekaj dni po grozljivem napadu umrla 33-letna maratonka iz Ugande Rebecca Cheptegei. Oblasti v severozahodni Keniji, kjer je živela in trenirala, so povedale, da jo je po vrnitvi domov iz cerkve napadel njen bivši fant, polil jo je z bencinom in zažgal.

Spomnimo, Cheptegeijeva je pred dnevi pristala v bolnišnici, potem ko ji je v nedeljo njen partner Dickson Ndiema povzročil hude opekline. Rebecca in Dickson sta se sprla zaradi zemlje v Keniji, moški pa jo je nato polil z bencinom in zažgal.

Poročilo lokalnega poglavarja govori o pričevanju sosedov, ki pravijo, da se je iz Rebeccine hiše slišalo glasno kričanje, prepir pa se je končal z Dicksonovim divjim dejanjem.

Na žalost se v domovih športnikov in športnic v Ugandi pogosto dogajajo grozote. Leta 2023 so ugandskega olimpijskega tekača in oviratlonca Benjamina Kiplagata našli mrtvega z vbodnimi ranami. Leto prej so bahrajnsko atletinjo Damaris Muthee (rojeno v Keniji) našli mrtvo na domu, obdukcija pa je pozneje potrdila, da je bila zadavljena.

Rebecca Cheptegei je letos na olimpijskih igrah v Parizu zasedla 44. mesto v maratonu, poroča Slobodna Dalmacija.